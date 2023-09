Pan American Silver is ondergewaardeerd

De koers van het mijnaandeel heeft weer aanzienlijk haussepotentieel.

Enkele jaren geleden gingen we à la hausse op het aandeel Pan American Silver met een gekochte call en een geschreven put. Het werden twee voltreffers. Sindsdien ging het niet goed met ‘de meest veilige speler onder de zilvermijnen’.

Maar beleggen is vooruitkijken. Het aandeel Pan American Silver noteert, ondanks de betere vooruitzichten, een stuk onder het historische gemiddelde. Het is een derde tot de helft goedkoper dan de sectorgenoten First Majestic en Hecla Mining. Bovendien beschikken die over veel kleinere reserves en liggen de productiekosten er aanzienlijk hoger. De koers-boekwaardeverhouding van Pan American Silver bedraagt slechts 1,2. Ondanks het mindere jaar 2022 betaalt het een mooi dividend van 2,25 procent.

Ook de aandelenkoers heeft weer aanzienlijk haussepotentieel. Eind 2020 werd een historische topkoers van 38,5 dollar bereikt. Dat is het dubbele van vandaag. De koers bodemt al een jaar uit rond 15,90 dollar. Daar ligt een stevige steun. Het opwaartse potentieel is bijzonder groot. Pas rond 19,50 dollar ligt een eerste weerstand. Vandaar kan het zonder veel problemen richting 29 dollar gaan. Dat vooruitzicht levert mooie kansen.

Gekochte call

Koop de call Pan American Silver juni 2024 met uitoefenprijs 17,00 dollar @ 1,98 dollar

Dit contract is ongeveer 7,5 procent out the money. De koers van Pan American Silver moet met dat percentage stijgen eer het contract intrinsieke waarde krijgt. Dat is geenszins onmogelijk voor dit aandeel. De koper van dit contract maakt echter pas winst vanaf 18,98 dollar. Hij heeft een premie van 1,98 dollar betaald. Om tot die koers te geraken, hoeven we slechts terug te gaan tot begin april van dit jaar. In de wetenschap dat rond 19,50 dollar een lichte weerstand wacht, zal de premie dan tenminste 2,50 dollar bedragen (19,50 – 17). Dat zou al een minimumwinst van 25 procent opleveren.

Geschreven put

Schrijf de put Pan American Silver januari 2024 met uitoefenprijs 20,00 dollar @ 4,59 dollar

Wie liever geen begininvestering doet, kan een putoptie schrijven. Wegens de baissestemming op de beurzen zijn de putpremies aanzienlijk (4,59 dollar). Als de aandelenkoers van Pan American stijgt tot 20 dollar of hoger, dan is de premie verworven. Dat moet gebeuren voor de vervaldag op 19 januari 2024. Als er geen eindejaarsrally komt en de aandelenkoers zet geen haussebeweging in, dan worden we misschien aangewezen. We kopen de aandelen dan tegen 20 dollar verminderd met de ontvangen premie: 15,41 dollar.