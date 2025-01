Opties: supersolden bij Galapagos

Weinig beleggers hebben de jongste jaren nog goede herinneringen aan het aandeel Galapagos.

Weinig beleggers hebben de jongste jaren nog goede herinneringen aan het aandeel Galapagos. Het voorbije jaar verloor het weer 30 procent van zijn waarde. Wie twee jaar geleden al instapte, is al de helft van de investering kwijt. Toen gaf oprichter Onno van de Stolpe de fakkel door aan Paul Stoffels. Van die gerenommeerde arts, die onder meer een topfunctie had bij Johnson & Johnson, werd veel verwacht. De aandelenkoers bedroeg bij zijn aantreden als CEO 56 euro. Nu is dat nog minder dan helft en dus komt er actie. Galapagos splitst in tweeën en 300 werknemers verliezen hun baan. Er komt dus naast het moederbedrijf een nieuw bedrijf met de voorlopige naam SpinCo. De operatie moet afgerond zijn tegen de zomer.

De beurs heeft er niet veel vertrouwen in. De technische analyse is duidelijk voor de korte, de middellange en de lange termijn: overwegend bearish. Grote koersbewegingen verwachten we de komende maanden niet meer. Het aandeel is dus een ideale kandidaat om via geschreven opties te benaderen. We stellen twee strategieën voor. Bezitters van de aandelen kunnen calls schrijven, bijvoorbeeld:

Geschreven call

Schrijf de call september 2025 met uitoefenprijs 25 euro @ 2,42 euro

Het schrijven van calls is voorbehouden voor beleggers die de aandelen bezitten (100 aandelen per geschreven contract). De mooie premie van 2,42 euro, of 10 procent van de aandelenkoers, kan het rendement op de aandelen opkrikken, als de koers weinig of niets beweegt. Het contract is at the money, omdat de uitoefenprijs ongeveer gelijk is aan de beurskoers. Als die zijdelings blijft bewegen, verdwijnt de tijdswaarde uit de premie en staat de schrijver aan de kant van de winnaars.

Geschreven put

Schrijf de put december 2025 met uitoefenprijs 28 euro @ 5,42 euro

Met deze geschreven put maken we kans aandelen Galapagos aanzienlijk goedkoper in te slaan dan de huidige beurskoers. Als we vandaag aandelen kopen op de beurs, betalen we iets meer dan 24 euro. Als de schrijver van deze put aangewezen wordt om de kopen, dan betaalt die slechts 22,58 euro (28 – 5,42 euro).