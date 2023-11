Opties op Shell

De aandelenkoers van Shell gaat al twee jaar in stijgende lijn. Sinds begin dit jaar werd het aandeel alweer 12 procent duurder. Midden vorige maand werd zelfs op 32,64 euro een record opgetekend. Desondanks is Shell nog altijd niet duur. De koers-winstverhouding bedraagt nauwelijks 7 en de koersboekwaarde ligt op 1,14. Op 12 december wordt een mooi dividend (0,33 dollar) betaald. Het dividendrendement komt zo op bijna 4 procent.

Niet iedereen is positief over Shell. De nieuwe CEO, Wael Sawan, zet volop in op een hogere winstgevendheid en minder op energietransitie. Wie gelijk heeft, zal pas later blijken. Feit is dat de recente cijfers meer dan degelijk van kwaliteit zijn. Bovendien zijn de vooruitzichten positief. We zetten daarom resoluut in op een haussestrategie.

Koop de call Shell juni 2024 met uitoefenprijs 32,50 euro @ 1,04 euro

Aangezien de koers van het aandeel flirt met de recordhoogten, biedt de technische analyse weinig houvast. Boven 30,60 euro wacht er geen weerstand meer. Dan is ‘the sky the limit’. Er moet een nieuwe weerstand worden verwacht op een ‘psychologisch’ niveau. Dat kan 35 euro zijn of zelfs 40. De gekochte call wordt pas theoretisch winstgevend als de koers stijgt tot boven 33,54 euro. We kunnen de aandelen kopen tegen 32,5 euro, maar we hebben voor dat recht 1,04 euro premie betaald.

Indien de stemming omslaat, dan wacht een eerste steunzone rond 28 euro. Het volgende vangnet ligt op 25,25 euro, maar voor deze call maakt dat niets meer uit. Onder 32,50 euro heeft dit contract geen intrinsieke waarde. De betaalde premie van 1,04 euro bevat alleen tijds- of verwachtingswaarde.

Wie liever geen directe investering doet in een haussestrategie, kan een putje schrijven.

Schrijf de put Shell maart 2024 met uitoefenprijs 34 euro @ 3,97 euro

Dit contract loopt af op 15 maart. We rekenen erop dat het aandeel tegen dan 34 euro of liefst meer kost. Daarvoor moet de aandelenkoers ongeveer 12 procent stijgen. Dan pas blijft de premie van 3,97 euro in het bezit van de putschrijver. Indien de koers van Shell toch de neerwaartse weg mocht inslaan, dan wordt de schrijver misschien aangewezen. Hij/zij moet daar rekening mee houden en voldoende middelen hebben. De aandelen zullen dan 30,03 euro per stuk kosten (34-3,97). Dat is iets goedkoper dan de huidige beurskoers. De koper van deze put houdt uiteraard rekening met een grotere koersdaling.