Opties op Prosus

De aandelenkoers van Prosus steeg de afgelopen twaalf maanden met 35 procent. Dat is een uitzonderlijke prestatie. In dezelfde periode ging het gros van de andere aandelen fors achteruit. Prosus realiseerde het grootste deel van de winst zelfs in zes maanden tijd.

Met die glansprestatie heeft het aandeel een groot deel van het verlies goedgemaakt dat het leed vanaf begin 2021. Toen donderde de koers van een top rond 108 euro naar een dal op 42 euro in april 2021. Even leek er beterschap op komst toen de koers weer oprukte tot 68 euro, maar de euforie was van korte duur. Op 28 oktober vorig jaar werd een dieptepunt opgetekend op 40 euro.

Eind maart vorig jaar hebben we een klassieke haussepositie opgezet. Het bleek wat vroeg, maar net daardoor heeft de call maart 2023 met uitoefenprijs 60 euro slechts 5 euro gekost. Op de vervaldag sloot de aandelenkoers op 71 euro en was de call dus 11 euro waard. De investering was verdubbeld. De geschreven put december met uitoefenprijs 55 euro bracht liefst 9,93 euro op. Aangezien de aandelenkoers eind december afsloot op 65 euro was de volle premie verworven. We gaan ervan uit dat een gelijkaardig scenario zich ook deze keer kan afspelen.

Koop de call maart 2024 met uitoefenprijs 80,00 euro @ 8,95 euro

We zetten direct hoog in. Dit is een duur contract. De aandelenkoers moet met 12 procent stijgen vooraleer het intrinsieke waarde krijgt. Maar we gaan ervan uit dat dit geen groot probleem kan vormen. De beursstemming moet wel goed zitten. Maar zelfs als dat niet het geval is, durft Prosus tegen de stroom in te roeien. Rond 80 euro wacht een weerstand, maar we denken dat die snel kan begeven. Dan ligt de weg open naar 100 euro. In dat geval bedraagt de intrinsieke waarde 20 euro (100 – 80). Dit contract zou in dat geval meer dan dubbel zoveel waard zijn als vandaag. Misschien zit er zelfs nog meer in. Amper twee jaar geleden betaalden beleggers 110 euro voor dit aandeel.

Schrijf de put december met uitoefenprijs 90,00 euro @ 25,00 euro

De premies van putopties liggen relatief hoog. Veel aandeelhouders beschermen hun winst tegen mogelijk onweer op de beurs met de aankoop van putopties. Schrijvers kunnen daarvan profiteren. Met dit contract is een zware premie gemoeid van 25 euro. Die blijft volledig van de schrijver als de aandelenkoers boven 90 euro stijgt. Er treedt pas verlies op als Prosus onder 65 euro (90 – 25) zakt. Dat is zo’n 10 procent onder de huidige beurskoers. De schrijver zou dan de aandelen moeten kopen tegen 90 euro, verminderd met de ontvangen premie van 25 euro.