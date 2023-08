Opties op AholdDelhaize

Een geschreven call of put op AholdDelhaize kan een goede strategie zijn om wat extra rendement te genereren.

Het plan van AholdDelhaize om de Belgische vestigingen te verzelfstandigen, stuitte op veel protest bij het personeel en de vakbonden. De stakingen drukken de winstmarges. Beleggers reageerden negatief op de recente cijfers en zetten de koers lager. Maar rampzalig ziet het er allesbehalve uit. Het aandeel noteert 10 procent hoger dan een jaar geleden. De Amerikaanse afdeling zorgt nog altijd voor 72 procent van de winst. Maar daar lijkt voorlopig het vet van de soep. De marges stijgen niet langer. Daar staat tegenover dat het aandeel niet duur is, met een koers-winstverhouding van 12. Het mooie dividendrendement van 3,5 procent legt een stevige steun onder de koers.

Het advies voor het aandeel luidt ‘houden/afwachten’. Een optiebelegger weet dan te doen. Bezitters van de aandelen kunnen van de windstilte gebruikmaken om met geschreven calls wat extra rendement te genereren. Wie geen aandelen in portefeuille heeft, kan met geschreven puts een eerste participatie proberen te nemen.





Geschreven call

Schrijf de call AholdDelhaize december 2023 met uitoefenprijs 30,00 euro @ 1,39 euro

Dit contract is at the money. De koers van het onderliggende aandeel is dus ongeveer gelijk met de uitoefenprijs van deze optie. Een geschreven call, waarbij het potentiële verlies onbeperkt is, kan alleen worden ingezet door beleggers die de aandelen bezitten. Zolang de koers van AholdDelhaize rond 30 euro blijft, is de premie van 1,39 euro voor de optieschrijver. Dat zorgt voor een extra rendement van 4,5 procent op vier maanden. Stijgt de aandelenkoers onverwachts sterk, dan moet u wellicht leveren. U ontvangt in dat geval 30 euro per aandeel en u behoudt de premie van 1,39 euro.





Geschreven put

Schrijf de put AholdDelhaize maart 2024 met uitoefenprijs 30,00 euro @ 1,21 euro

Wilt u wel aandelen AholdDelhaize kopen, maar goedkoper dan die vandaag noteren op de beurs, dan kunt u overwegen puts te schrijven. Mocht de koers van AholdDelhaize dalen tegen 15 maart 2024, dan moet u de aandelen misschien kopen. U betaalt dan 30 euro, min de premie van 1,21 euro die u heeft ontvangen, of 28,79 euro. Dat is ongeveer 4 procent onder de huidige prijs die u vandaag moet betalen als u de aandelen zou kopen op de beurs. Trappelt de aandelenkoers ter plaatse of stijgt ze, dan hoeft u niets te doen en behoudt u de premie.