Negatief sentiment overheerst

De olieprijs blijft onder druk staan, ondanks de aanhoudende geopolitieke spanningen en voorraden die onder het vijfjaarsgemiddelde liggen. De markt focust op de negatieve factoren: een terugval van de vraag in het geval van een recessie.

De prijsevolutie is de voorbije maanden heel volatiel. Tijdens de bankencrisis in maart zakte de prijs van een vat ruwe olie voor het eerst in meer dan een jaar onder 70 dollar. De reactie van OPEC+ liet niet lang op zich wachten. Begin april besliste het kartel met ingang van mei de productie te verlagen. Dat zorgde even voor een opstoot boven 80 dollar, maar die was geen lang leven beschoren.

De beste illustratie van het negatieve sentiment is de prijsstructuur van de termijncontracten. Zowel Brent als WTI is nog steeds in backwardation, wat betekent dat termijncontracten met een latere afloopdatum goedkoper zijn. De omgekeerde situatie, contango, is normaal de regel. De hogere prijs wordt dan verantwoord door kosten voor transport, opslag en verzekering. Daar komen sinds kort nog kapitaalkosten bij, want na jaren van nulrente is financiering weer flink duurder.

De voorbije maanden wijzen de macro-economische cijfers wereldwijd op een afkoeling van de economie. Daarnaast is het economische herstel in China minder grondstoffenintensief dan werd verwacht. Maar de Amerikaanse Energy Information Administration wijst erop dat de olieconsumptie in de zomer traditioneel toeneemt. Bovendien moeten de Amerikaanse strategische petroleumreserves weer worden aangevuld. Sinds mei vorig jaar brengen de Verenigde Staten 1 miljoen vaten per dag op de markt om de prijs te drukken. Daardoor zijn de reserves teruggevallen naar het laagste niveau in veertig jaar.

Positieve roll yield

De prijsstructuur met backwardation speelt in het voordeel van ETF-beleggers die een longpositie op olie willen aanhouden. Telkens een termijncontract wordt doorgerold, krijg je meer nieuwe contracten in de plaats. Dat heeft een positieve roll yield. De WisdomTree Brent Crude Oil noteert op Euronext Parijs met tickersymbool BRNT FP en ISIN-code JE00B78CGV99. De tracker noteert ook op het Duitse Xetra met tickersymbool OOEA GY en dezelfde ISIN-code.

Beleggers die de Amerikaanse WTI-variant verkiezen, kunnen terecht bij de WisdomTree WTI Crude Oil die met tickersymbool CRUDP FP en ISIN-code GB00B15KXV33 op Euronext Parijs noteert. De jaarlijkse beheerkosten bedragen in beide gevallen 0,49 procent.