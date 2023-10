Mikken op overdreven correctie van NN Group

We denken dat de afstraffing van NN Group overtrokken is. We gaan à la hausse met een beproefde strategie: agressief met een gekochte call, of defensiever met een geschreven put.

De beurskoers van NN Group kreeg onlangs een dreun. De rechtstreekse oorzaak was de uitspraak van een Nederlandse rechter eind september die de zogenoemde woekerpolissen op de korrel nam. Dat zijn levensverzekeringen waarop de verzekeraar te hoge kosten inhoudt, waardoor er op de einddatum te weinig geld beschikbaar is. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat beleggers een deel van hun hypotheek niet kunnen aflossen of een veel lager pensioenbedrag krijgen dan ze hadden verwacht. In Nederland zijn ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht.

NN Group tekende onmiddellijk cassatieberoep aan tegen het arrest. Daarmee wint het tijd, want de uitspraak kan jaren op zich laten wachten. Maar zo’n conflict weegt op de koers van het aandeel. Niemand weet hoe de rechtszaak zal aflopen. Ze kan NN Group veel geld kosten.

In een maand werd het aandeel meer dan 16 procent lichter. Wij denken dat die pandoering overtrokken is. Het risico is inderdaad toegenomen, maar daar staat een dividendrendement van bijna 10 procent tegenover. We gaan à la hausse met een beproefde strategie: agressief met een gekochte call, of defensiever met een geschreven put.

Geschreven put

Schrijf de put NN Group maart 2024 met uitoefenprijs 36,00 euro @ 5,15 euro

Dit contract levert een mooie premie van 5,15 euro op. We gaan weliswaar de verplichting aan de aandelen te kopen tegen 36 euro, als de koers niet boven 36 euro noteert tegen 15 maart 2024. We betalen dan 36 euro per aandeel, verminderd met de ontvangen premie, of per saldo 30,95 euro. Dat is minder dan de huidige beurskoers. We gaan er echter van uit dat een hogere koers mogelijk is. Vorig jaar rond deze tijd noteerde het aandeel nog 43 euro. Een koersstijging van 16 procent volstaat om de volle premie definitief binnen te halen.

Gekochte call

Koop de call NN Group juni 2024 met uitoefenprijs 35,00 euro @ 1,10 euro

De eerste beperkte weerstand bij een koersstijging ligt rond 35 euro. Daar ligt ook de uitoefenprijs van deze optie. Maar de koers zal moeten stijgen, want we maken pas winst bij een stijging tot 36,10 euro (35 + 1,10). Dat mag geen probleem zijn, als de eerste weerstand overwonnen wordt. De koers kan dan zonder noemenswaardige hindernissen doorstomen richting 40 euro. Daar wacht meer weerstand. Maar in dat geval zal de call minstens 5 euro waard zijn (40 – 35), of 4,5 keer de inleg. Als daar nog wat tijdswaarde bijkomt, zijn we ruimschoots tevreden.