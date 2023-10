Mikken op geleidelijk herstel Umicore

Het aandeel Umicore heeft het al geruime tijd niet onder de markt. Stilaan duiken opportuniteiten op. Umicore is actief in de erg beloftevolle sectoren van groene mobiliteit en recyclage. Voor herlaadbare batterijen, zonnecellen, katalysatoren en recyclage bestaat een enorme markt, die nog maar pas in volle groei is. We verwachten voor de materiaaltechnologiegroep stijgende resultaten en een beurskoers die zal volgen. Net zoals begin dit jaar, zetten we twee strategieën op. De eerste, een geschreven call, kan aandelenbezitters intussen extra rendement bieden. Met de geschreven put kan de schrijver geld verdienen zonder investering. Blijft de koers nog langer dan we verwachten negatief presteren, dan kopen we de aandelen tegen een lagere prijs dan de huidige beurskoers.





Geschreven call

Schrijf call Umicore juni 2024 met uitoefenprijs 20,00 euro @ 4,00 euro

Dit contract is in the money, aangezien de uitoefenprijs lager is dan de huidige aandelenkoers. Rond 21 euro ligt een stevige technische steun. Daar kan zich een bodem vormen. De koper van dit contract rekent op een spoedige koersstijging, maar winst is er pas, als de koers boven 24 euro (20 + 4) klimt. Als schrijver verwachten we dat de aandelenkoers niet snel hoger gaat, zodat de mooie premie van 4 euro én de aandelen in ons bezit blijven.





Geschreven put

Schrijf put Umicore september 2024 met uitoefenprijs 24,00 euro @ 3,23 euro

De koper van de put denkt dat de koers van Umicore in een neerwaartse spiraal zit. Met deze optie krijgt hij het recht de aandelen te verkopen tegen 24 euro. Dat is hoger dan de huidige koers maar onder de totaalprijs, als rekening wordt gehouden met de premie van 3,23 euro die vooraf moet worden betaald. De premie biedt een verzekering tegen dalende koersen. De schrijver van de put speelt verzekeraar. Als de aandelenkoers stijgt of niet te sterk daalt, blijft de premie van de optieschrijver. Mocht de koers van het aandeel Umicore verder dalen, dan kopen we de aandelen tegen 20,77 euro (24 – 3,23).