‘Koper wordt meer dan ooit het nieuwe olie’

Zakenbank Goldman Sachs verwacht een 60 procent hogere koperprijs in de komende jaren.

Na een lange periode van kleine overnames lijken er weer grote deals binnen te stromen in de grondstoffensector. Zo verraste de grondstoffenreus Glencore verschillende marktwaarnemers begin april met een vijandig bod van 22 miljard dollar op de Canadese grondstoffenproducent Teck Resources. Het volgt op de overname van Oz Minerals door BHP voor 6,5 miljard dollar, de overname van Turquoise Hill door Rio Tinto en het al verhoogde bod van Newmont Mining op het Australische Newcrest. In al die deals staat één grondstof centraal: koper.

In 2006 waarschuwde David Strang, de CEO en medeoprichter van de Canadese koperproducent Ero Copper, ons al dat het voor één belangrijke grondstof, koper, almaar moeilijker werd om wereldklassereserves te vinden. Bijna twee decennia later lijkt die situatie alleen maar verslechterd. Hoewel de exploratiebudgetten op peil bleven, is het aantal nieuwe grote ontdekkingen van koperreserves het voorbije decennium teruggevallen naar een jaargemiddelde van 8 miljoen, tegenover nog 50 miljoen in de periode 1990-2010.

Behalve de uitputting van bestaande mijnen – naar verwachting zouden meer dan 200 kopermijnen leegvallen vóór 2035 – en steeds stringentere en langer durende vergunningsprocedures, lijdt het koperaanbod ook aan lagere gemiddelde koperconcentraties wereldwijd. Zo verlaagde de grondstoffenreus BHP nog maar net de productievooruitzichten voor koper in zijn Escondida-mijn, ‘s werelds grootste kopermijn, met 6 procent ten gevolge van een daling van de gemiddelde koperconcentratie naar 0,78 procent, tegenover nog 1 procent in 2018. Vorig jaar rapporteerde Chili, ‘s werelds grootste koperproducent, een daling met bijna 6 procent van zijn koperproductie over 2022 tegenover het jaar voordien.

Mark Bristow, de CEO van ‘s werelds op één na grootste goudmijnproducent Barrick Gold en een ouwe rot in het vak, noemde koper in april 2022 het “meest strategische metaal voor de volgende tien jaar”. En laat koper met die sterke fundamenten aan de aanbodzijde ook aan de vraagzijde een grote winnaar zijn van de oprukkende elektrificatie. Zo zit er vier à vijf keer zoveel koper in een elektrisch voertuig als in een voertuig met een traditionele verbrandingsmotor. Een nieuw rapport van S&P Global Commodity Insights waarschuwt voor stevige kopertekorten bij een kopervraag die wordt verwacht te verdubbelen tegen 2035. Daniel Yergin, vicevoorzitter van S&P Global, vertelde aan CNBC dat de energietransitie veel meer afhankelijk zal zijn van koper dan ons huidige energiesysteem.

In mei 2021 noemde Goldman Sachs koper al “het nieuwe olie”. De zakenbank verwacht een 60 procent hogere koperprijs in de komende jaren. Als de koperprijs inderdaad hoog blijft, zullen de aandelenkoersen van de koperproducenten daar wel bij varen. Een tracker op de koperprijs, zoals de WisdomTree Copper op de beurs van Londen, is eveneens een mogelijkheid voor wie gelooft in de sterke vraag- en aanbodfundamenten.

Boris Cukon, co-fondsbeheerder Isatis Global Natural Resources Flexible Fund, brengt een maandelijkse column over grondstoffen.