Koop Melexis nog goedkoper

We proberen aandelen van Melexis te verwerven tegen een fikse korting. Het aandeel gaat door een moeilijke periode, maar het potentieel blijft groot.

Melexis heeft in het vierde kwartaal van 2024 zijn ambitie niet kunnen waarmaken. Dat straft de beurs af. De koers viel terug tot 54 euro. Dat niveau is in jaren niet vertoond. De hoogste koers in twaalf maanden ligt 30 procent hoger. Amper twee jaar geleden noteerde het aandeel zelfs 107 euro of vrijwel het dubbele van vandaag.

We denken dat de afstraffing overdreven is. CEO Marc Biron is teleurgesteld omdat hij het omzetdoel van 1 miljard euro niet heeft gehaald in 2024. De afbouw van de voorraden door klanten gaat ook in 2025 door, zei hij. Maar hij ziet licht aan het eind van de tunnel en zegt “voorzichtig optimistisch” te zijn, omdat de vraag vanaf de zomer weer zou aantrekken.

We blijven ook voorzichtig en gaan voor het boekjaar 2025 uit van een lagere omzet en winst. Maar de sterke concurrentiepositie van Melexis is ongewijzigd en het brutorendement is meer dan behoorlijk. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 15,5. Dat is niet overdreven. Het dividendrendement ligt boven 6 procent. Opportunistisch als we zijn, proberen we van het verwachte hobbelige beursparcours gebruik te maken om het aandeel tegen een spotprijs te verwerven. We schrijven daarom een putoptie.

Geschreven put

Schrijf de put Melexis september met uitoefenprijs 54,00 euro @ 4,82 euro

Als het wat minder goed gaat met de beurskoers, vertaalt zich dat meteen in hogere putpremies. Dat is ook te merken aan dit contract. De schrijver verplicht zich ertoe aandelen van Melexis te kopen tegen 54 euro. Hij krijgt daarvoor 4,82 euro. Als hij uitgeoefend wordt en de aandelen moet kopen, bedraagt de aankoopprijs slechts 49,18 euro (54 – 4,82). Dat zou de laagste koers in vijf jaar zijn. Begin maart 2020, bij de uitbraak van de corona-epidemie, was de koers even tot 46 euro gezakt.

De technische baissesignalen zijn in de meerderheid. We zien er vijftien, tegenover slechts zeven haussesignalen. Bij een verdere daling wacht een stevige steunzone op 55,7 euro. Mocht de koers vanaf daar terugveren, dan hoeven we de aandelen niet te kopen, maar behouden we de mooie premie van 100 x 4,82 euro per geschreven contract.