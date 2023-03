Investeren in Afrika via ETF’s

Afrika is niet eenvoudig om in te beleggen gezien de weinig ontwikkelde financiële markten in de meeste landen en het gebrek aan liquiditeit op de lokale beurzen. Daardoor is ook het ETF-aanbod klein. Toch zijn er een aantal mogelijkheden.

Lyxor Pan Africa ETF

ISIN-code: LU1287022708

Beurs: Xetra

Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,85%

Tickersymbool: LGQM GY

Deze tracker van Amundi Asset Management heeft de SGI Pan African-index als onderliggende waarde en noteert op de Duitse Xetra. De index bestaat uit dertig bedrijven met een beursnotering in Afrika of buitenlandse bedrijven die significante activiteiten in Afrika ontplooien. De index wordt elke zes maanden herwogen. De tracker bestaat sinds 2016 en heeft 33,5 miljoen euro onder beheer. LGQM is een synthetische tracker met Société Générale als financiële tegenpartij. De index verloor de voorbije twaalf maanden 13,2 procent. Op drie jaar is er een klein positief rendement van 0,4 procent. Zuid-Afrika heeft de hoogste weging (30,8%), gevolgd door Marokko (25,4%), Canada (20,1%) en Egypte (12,6%). De inkomsten worden herbelegd en de jaarlijkse beheerkosten ligt met 0,85 procent aan de hoge kant.

Xtrackers MSCI Africa ETF

ISIN-code: LU0592217524

Beurs: Xetra

Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,65%

Tickersymbool: XMKA GY

Deze ETF van DWS Investments noteert sinds 2011 op de Duitse Xetra en heeft 26 miljoen euro onder beheer. De onderliggende waarde is de MSCI EFM Africa Top 50 Capped-index. Die bestaat uit veertig bedrijven en wordt elk kwartaal herwogen. Financiële aandelen maken 41 procent van de index uit. Geografisch is Zuid-Afrika sterk overwogen met 74 procent, gevolgd door Egypte (17%) en Kenia (7%). Ook XMKA is een synthetische tracker waarvan de dividenden worden herbelegd maar de jaarlijkse beheervergoeding ligt met 0,65 procent iets lager dan bij LGQM.

Beleggers die uitsluitend in de Zuid-Afrikaanse economie willen investeren, kunnen terecht bij de iShares MSCI South Africa ETF van BlackRock. Die heeft 80 miljoen dollar onder beheer en noteert onder meer op de Xetra met tickersymbool IBC4 GY en ISIN-code IE00B52XQP83. Deze fysieke tracker schaduwt de MSCI South Africa 20/35-index die 37 bedrijven telt met ook hier een overwicht voor financiële aandelen (34%). Inkomsten worden herbelegd en de beheerkosten zijn met 0,65 procent even hoog als bij XMKA.