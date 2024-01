Inspelen op volatiliteit bij argenx

Ondanks alle tegenvallers van de jongste maanden en de forse koersdalingen als gevolg daarvan, noteert argenx met de koers rond 350 euro nog altijd 4.300 procent hoger dan bij de beursgang tien jaar geleden. Vorig jaar was de koersbeweging erg heftig. In juli klom de koers na positieve berichten van 330 tot 490 euro. Maar in november en december kwam de ontnuchtering. Voor het kroonjuweel efgartigimod faalden de fase III-studies met de subcutane toedieningsvorm voor de bloedziekte ITP en voor de huidziekte PV.

De hoogste koers van de voorbije twaalf maanden bedraagt net geen 500 euro zodat er voldoende ruimte omhoog wacht. We hebben vertrouwen in dit bedrijf en zeker na de ambitieuze en geloofwaardige uiteenzetting van CEO Tim Van Hauwermeiren op de belangrijke Healthcare-conferentie in San Francisco.

Bloomberg heeft een tijd geleden de overnamespeculatie rond argenx aangewakkerd. Het Gents biotechbedrijf is namelijk een gedroomde overnameprooi voor de ‘big pharma’. Vandaag, en na de forse waardedaling, is dat meer dan ooit waar. Maar omdat de sector vaak onberekenbaar is, gaan we voorzichtig tewerk. Bestaande aandeelhouders beschermen zich met een gekochte put. Wie als nieuwkomer mee op de kar wil springen, kan dat met een beperkte investering via een gekochte call.

Koop put argenx september met uitoefenprijs 340,00 euro @ 33,77 euro

Als er nog meer negatief nieuws opduikt, zal de koers van het aandeel argenx waarschijnlijk dalen. Maar de waarde van deze putoptie zal stijgen aangezien we het recht hebben gekocht aandelen te verkopen tegen 340 euro ongeacht de beurswaarde. Die ‘verzekering’ tegen onheil kost wel wat geld, namelijk 33,77 euro. Het betekent dat de koper van de put, die dus aandelen kan verkopen, slechts 306,23 euro (340 – 33,77) zal ontvangen. Het contract wordt pas winstgevend als de koers daaronder duikt. Gebeurt dat niet en stijgt de aandelenkoers, dan kan deze put waardeloos worden, maar stijgen de aandelen des te meer in waarde.

Koop call argenx december met uitoefenprijs 420,00 euro @ 25,82 euro

Deze calloptie geeft het recht aandelen Argenx te kopen tegen 420 euro. De koper zal dat pas doen als de aandelenkoers boven 445,82 euro stijgt. De premie bedraagt immers 25,82 euro bij een uitoefenprijs van 420 euro. Een koersstijging met 25 procent moet perfect mogelijk zijn.