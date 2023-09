Inspelen op herstel farmasector

De farmasector presteert de voorbije kwartalen niet zo goed op de beurs. Dat kan veranderen zodra beleggers weer oog krijgen voor defensieve sectoren.

iShares S&P Healthcare Sector ETF

Deze ETF van BlackRock noteert op Euronext Amsterdam en schaduwt de S&P 500 Capped 35/20 Healthcare-index (ISIN-code: IE00BMBKBZ46, ticker: IUHE NA). Die wordt elk kwartaal herwogen en bestaat uit 65 Amerikaanse bedrijven uit de sectoren farma, farma-apparatuur, biotech en aanverwante branches. De ETF beheert 2,5 miljard dollar en onderscheidt zich met heel lage jaarlijkse beheerkosten van 0,18 procent. Het is een fysieke tracker die de dividenden uitkeert. Er bestaat ook een variant waarvan de inkomsten worden herbelegd. Die noteert op de Duitse Xetra met tickersymbool QDVH en ISIN-code IE00B43HR379.

Xtrackers MSCI World Healthcare Index

Deze tracker (ISIN-code: IE00BM67HK77, ticker: XDWH GY) wordt uitgegeven door DWS, noteert op de Duitse Xetra en beheert 1,75 miljard euro. De onderliggende index is de MSCI World Healthcare Total Return, met 142 bedrijven uit de wereldwijde farmasector. Toch zijn Amerikaanse aandelen in de index overwogen met een gewicht van 69 procent, daarna volgen op ruime afstand Zwitserland, Denemarken en Japan. Inkomsten uit dividenden worden herbelegd en de jaarlijkse beheerkosten liggen met 0,25 procent iets hoger dan die van de tracker van BlackRock.

Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare ETF

Deze tracker van Lyxor ETF (ISIN-code: LU1834986900, ticker: HLT FP) concentreert zich op de Europese farmasector en schaduwt de Stoxx Europe 600 Healthcare-index, die uit 56 bedrijven bestaat. De ETF met 820 miljoen euro onder beheer noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool HLT en de inkomsten worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,3 procent iets hoger dan de trackers die de Amerikaanse en de mondiale markt schaduwen.

Een alternatief is de tracker Amundi ETF MSCI Europe Healthcare. Die noteert eveneens op Euronext Parijs met ISIN-code FR0010688192 en is met 0,25 procent beheerkosten een fractie goedkoper. De keerzijde is de veel kleinere omvang (slechts 55 miljoen euro onder beheer) en de lagere liquiditeit.