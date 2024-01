Hoge vlucht met Air France-KLM

We lopen vooruit op een hogere koers voor Air France-KLM met put- en callopties

Wie naar de koersgrafiek van Air France-KLM kijkt, vindt noch op korte, noch op lange termijn groene cijfers. De voorbije twaalf maanden zakte de koers 29 procent. In vijf jaar ging de koers 80 procent lager. Van die cijfers wordt geen enkele aandeelhouder vrolijk. Trends Beleggen is dan ook al jaren terughoudend, maar daar komt nu verandering in. Air France-KLM heeft weer uitzicht op structurele winstgroei. Het aandeel is momenteel heel goedkoop gewaardeerd, tegen een koers-winstverhouding van minder dan 3. Een dividend is nog ver weg.



Ook de kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor’s zien de vorderingen. Ze geven Air France-KLM de rating investment grade, zodat de kosten voor financiering verlagen.



De meest voorzichtige manier om vooruit te lopen op hogere koersen van het aandeel bestaat er in putopties te schrijven.



Schrijf put Air France-KLM september met uitoefenprijs 14,00 euro @ 2,81 euro



Als de koers van het aandeel AirFrance-KLM verder stijgt, dan zit u met dit contract op rozen. De koper van deze put kan de tegenpartij verplichten de aandelen te kopen tegen 14 euro per aandeel, maar hij of zij heeft wel eerst 2,81 euro betaald. Het komt erop neer dat de verkoop doorgaat tegen 11,19 euro per aandeel (14-2,81). Dat is onder de huidige beurskoers. Pas als de aandelenkoers daaronder zakt, bestaat de kans op aanwijzing. Maar iets onder dat niveau wacht een steun. We vermoeden dat een eventuele koersdaling daar kan stilvallen.



Koop call AirFrance-KLM december met uitoefenprijs 15,00 euro @ 0,69 euro



De meest pure vorm om met opties à la hausse te gaan op een aandeel, is callopties te kopen. Dit contract kost slechts 0,69 euro, maar die premie is verloren als de koers niet boven 15,69 euro (15+0,69) stijgt. Op 15,70 euro wacht een weerstand, maar zodra die overwonnen is, kan de koers makkelijk richting 18 euro.

Belangrijke wijziging

Gedurende de looptijd van een optie heeft de koper het recht zijn optie uit te oefenen. Een uitoefening van een optie kan vanaf nu bij Bolero worden aangevraagd tot en met de voorlaatste handelsdag van de optie. Vroeger was dat tot op de vervaldatum van de opties. De uitoefening van een optie kan enkel aanvaard worden als u over voldoende liquiditeiten beschikt voor de aankoop van de onderliggende effecten in het geval van een calloptie of over de onderliggende aandelen beschikt voor de verkoop van de aandelen in het geval van een putoptie.