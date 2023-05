Het overnamepotentieel van argenx

We zitten met een gelijkaardig dilemma als anderhalf jaar geleden. Nu gaat het over de vraag of argenx wordt overgenomen of niet.

Voor beleggers lijkt de geschiedenis zich te herhalen met argenx. Anderhalf jaar geleden keek men reikhalzend uit naar de beslissing van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) over de FcRn-remmer efgartigimod in de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde Myasthenia gravis (gMG). Als argenx een goedkeuring kreeg, had het een van de best verkopende geneesmiddelen in huis. Kreeg het bedrijf geen fiat, dan kon de terugslag groot zijn. Het werd bingo. Vyvgart, de commerciële naam van de molecule efgartigimod, werd het kroonjuweel van argenx.

We speelden daarop in met een calloptie. De winstkansen waren op de manier gewaarborgd en het mogelijke verlies was beperkt tot de betaalde premie. Voor wie de aandelen al bezat, hebben we het baisserisico verzekerd met een gekochte putoptie.

Vandaag zitten we met een gelijkaardig dilemma. Nu gaat het over de vraag of argenx wordt overgenomen of niet. Bloomberg heeft de overnamespeculatie weer aangewakkerd. Beleggers die nog geen argenx-aandelen hebben, kunnen speculeren op een overname door de aandelen te kopen. Maar als het niks wordt, dan kan het verlies groot zijn. Voorzichtiger is voor een veel kleinere inleg callopties te kopen en te hopen dat er de komende maanden een bod komt. Volgens Bloomberg hangt veel af van de resultaten van de klinische resultaten rond de neuromusculaire ziekte CIDP in juli.

Gekochte call

Koop call argenx december met uitoefenprijs 450,00 euro @ 36,51 euro

Deze calloptie geeft het recht aandelen Argenx te kopen tegen 450 euro. Een contract slaat op 100 aandelen, waardoor de totale aankoopsom een forse 45.000 euro bedraagt als we zouden overgaan tot de uitoefening. Dat heeft slechts zin als de koers boven 486,51 euro stijgt, omdat de premie 36,51 euro bedraagt bij een uitoefenprijs van 450 euro. Een koersstijging met 25 procent moet perfect mogelijk zijn als een overname doorgaat. Gebeurt dat niet, dan is de premie wellicht verloren. Maar specialisten verwachten een overnamepremie tussen 50 en 100 procent. De hefboom met opties kan dus heel groot zijn.

Bestaande aandeelhouders kunnen zich beschermen tegen slecht nieuws door de aankoop van een putoptie.

Gekochte put

Koop put argenx juli met uitoefenprijs 360,00 euro @ 28,72 euro

Als het nieuws over CIDP tegenvalt, dan zal de koers waarschijnlijk sterk dalen. De waarde van deze putoptie zal echter stijgen, aangezien we het recht hebben gekocht aandelen te verkopen tegen 360 euro ongeacht de beurswaarde van het aandeel.