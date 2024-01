Hand aan de ploeg bij Deere & Company

We gaan à la hausse met het landbouwaandeel: defensief met een geschreven put en risicovoller met een gekochte call.

Het aandeel van Deere & Compagny, de grootste producent van landbouwmachines, verkeert al geruime tijd in zwaar weer. Het management uitte onlangs weer sombere perspectieven. De beurs aarzelt. De koers ging er de voorbije twaalf maanden weer met 10 procent op achteruit. Over twee jaar is er een bescheiden winst van 3,5 procent. Maar op de wat langere termijn komt de echte waarde van het aandeel naar voren. De voorbije vijf jaar nam de prijs toe met 150 procent. Tien jaar geleden kostte het aandeel nog geen 90 dollar. Risicobewuste beleggers beschouwen Deere & Company als waardeaandeel.



In het boekjaar 2022-2023 (tot 31 oktober) steeg de omzet tot een record van 61,25 miljard dollar, 16 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst nam zelfs toe met 43 procent of 34,63 dollar per aandeel. Maar het laatste kwartaal zakte de omzet 1 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. De winst lag dan weer 5 procent hoger. De meeste analisten zaten er met hun schattingen ver naast.



De koers-winstverhouding bedraagt 14. De koersboekwaarde ligt op 5,12. Het aandeel is tegen de huidige koers van ongeveer 394 dollar niet overdreven duur. We gaan à la hausse: defensief met een geschreven put en risicovoller met een gekochte call.



Schrijf de put juni Deere met uitoefenprijs 400 dollar @ 26,80 dollar



Mocht de aandelenkoers van Deere de komende maanden niet of weinig bewegen, dan nog is de schrijver van dit contract een winnaar. Hij of zij incasseert bij het opzetten van deze strategie onmiddellijk 26,80 dollar. De koper van de put daarentegen denkt dat de aandelenkoers gaat zakken en verzekert zich daartegen. Zolang de koers van het aandeel boven 373,20 dollar noteert (400 – 26,80), wint de schrijver. De kans dat de koers bij een daling rond dat niveau standhoudt, is niet gering. Op 374 dollar ligt een sterke technische steun.



Koop de call september Deere met uitoefenprijs 400 dollar @ 34,64 dollar



De technische analyse geeft onmiskenbaar een haussetrend aan. Bij een stijging ligt de eerste beperkte weerstand rond 406 dollar. Maar als die overschreden wordt, zien we pas enige weerstand van betekenis op 440 dollar. Vanaf dat niveau zit dit contract al lichtjes (5,36 dollar) in de winst (440 – 400 – 34,64). De hoogste jaarkoers is 450 dollar. Als dat record doorbroken wordt, dan ligt de weg open. Gebeurt dat niet en geraakt de koers niet boven 434,64 dollar, dan wordt dit contract waardeloos.