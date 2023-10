Graanprijzen onder druk

De tarweprijs is teruggevallen naar het laagste niveau in drie jaar.

Alleen al in augustus en september ging er 20 procent af. Er is nog altijd geen nieuwe graandeal waardoor Oekraïne via een veilige corridor in de Zwarte Zee graan zou kunnen exporteren. De markt maakt zich daar geen zorgen over, omdat Rusland voor het tweede opeenvolgende jaar afstevent op een recordoogst. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) verwacht een output van 85 miljoen ton, waarvan een recordhoeveelheid van 49 miljoen ton zal worden uitgevoerd. Aan aanbod is er dus geen gebrek, temeer daar het USDA ook de prognose van de wereldwijde vraag heeft verlaagd. Intussen verschuift de focus stilaan naar het zuidelijk halfrond. In Australië zal de opbrengst, na drie opeenvolgende recordoogsten, dit jaar ruim een derde lager uitkomen als gevolg van het El Niño-weerfenomeen. Op korte termijn is het uitkijken naar de voorraadschattingen van het USDA, vooral in verhouding tot de consumptie.

De natte zomer in Europa is gunstig voor de maïsopbrengst. De oogstprognoses werden al een paar keer opgetrokken. Dat gebeurde ook in de Verenigde Staten, waar de op één na hoogste opbrengst wordt verwacht. Ook China, de op één na grootste producent, gaat een recordoogst tegemoet. Die komt boven op de hoge maïsexport uit Zuid-Amerika. Daardoor daalde de maïsprijs naar het laagste peil sinds 2020. Bij soja was de daling minder uitgesproken. De sojaprijs ligt nog beduidend boven het niveau van voor de pandemie.

Hoge shortpositie

Een belangrijke kanttekening bij de recente prijsevolutie is dat de gecombineerde shortpositie van de speculatieve investeerders in termijncontracten op tarwe, maïs en soja die noteren op de CME-futuresbeurs, sinds juni 2020 niet meer zo hoog was. Een hoge shortpositie en lage prijzen bleken in het verleden al meer dan eens een gevaarlijke combinatie te zijn. Het is nu absoluut niet het moment om nog bijkomende shortposities in te nemen . Nieuwe onrust is slechts één Russische raketaanval op een Oekraïens graankonvooi in de Zwarte Zee (of omgekeerd) verwijderd.

Trackers op tarwe

Profiteren van een eventuele shortsqueeze op tarwe kan met de WisdomTree Wheat ETC. Die tracker noteert op verschillende Europese beurzen met telkens dezelfde ISIN-code GB00B15KY765. Als we naar de kosten kijken, zal de notering op Euronext Parijs met de ticker WEATP FP voor de meeste beleggers de interessantste zijn. Een gespreide investering in zowel tarwe, maïs als soja kan met de WisdomTree Grains ETF. Die noteert op de Duitse Xetra met ISIN-code GB00B15KYL00 en de ticker 0D7Y GY.