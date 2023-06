Goudtopper Agnico-Eagle Mines

Het aandeel van Agnico-Eagle Mines koerste van 40 dollar eind oktober 2022 naar 58 dollar eind januari 2023, maar begin maart was de koers al weer gezakt naar 45 dollar. Vanaf die bodem koerste het aandeel naar een nieuw hoogtepunt op 61 dollar. Het werd net geen all time high. Dat punt werd bereikt midden april vorig jaar. De koers bedroeg toen 65,75 dollar. De hevige koersbewegingen tonen het grote potentieel van dit aandeel voor optiebeleggers die tuk zijn op volatiele effecten.

Het aandeel is momenteel goedkoop. De huidige appelflauwte van de koers kan worden aangegrepen om opnieuw hausseposities op te zetten. Met een geschreven putoptie proberen we het aandeel goedkoper dan de beurskoers aan te schaffen. Lukt dat niet, dan halen we toch een mooie premie binnen.

Geschreven put

Schrijf de put Agnico-Eagle Mines november met uitoefenprijs 55 dollar @ 6,54 dollar

Dit contract levert een premie van 6,54 dollar op. De aandelenkoers van Agnico moet met 5 procent of meer stijgen. Dan wordt dit contract waardeloos en is de premie verworven voor de schrijver van de put. Dat kan een troostprijs vormen, als het de bedoeling is de aandelen te verwerven tegen een lagere prijs dan de huidige beurskoers. Om aangewezen te worden en dus Agnico te kopen, moet de koers tot 17 november onder 55 dollar blijven. In dat geval ziet de afrekening er als volgt uit. De prijs van een aandeel is 55 dollar, de ontvangen premie 6,54 dollar. Kostprijs per aandeel: 55 – 6,54 = 48,46 dollar, of 5 procent onder de huidige beurskoers.

Gekochte call

Koop de call januari 2024 met uitoefenprijs 55 dollar @ 3,00 dollar

Niet alle beleggers willen geschreven posities innemen. Het risico van geschreven puts kan erg groot worden, als de aandelenkoers een scherpe duik neemt. Maar dat geldt uiteraard ook voor wie de aandelen vandaag bezit. Bij deze call moet de aandelenkoers tot boven 58 dollar (55 + 3) stijgen vooraleer de koper winst maakt. Blijft de koers onder 55 dollar, dan is het verlies maximaal: de betaalde premie (3 dollar x 100).