Geen storing bij KPN

Het aandeel KPN doet het goed op de beurs. De koers steeg sinds begin dit jaar al bijna 10 procent. Daarmee komen de recordkoersen van 2015 en 2016 rond 3,50 euro binnen bereik. Het is goed mogelijk dat KPN die weerstanden binnenkort breekt.

KPN verwent de aandeelhouders. Begin juni heeft het telecombedrijf een inkoopprogramma van 300 miljoen euro afgerond. Het dividend van 0,15 euro per aandeel wordt in twee keer uitbetaald (april en juli). Het komt neer op een rendement van 4,70 procent. Een reguliere groei van het dividend per aandeel van 3 à 5 procent per jaar is de doelstelling.

Ondanks de sterke koersstijging dit jaar is het aandeel KPN nog niet te duur en zien we nog stijgingspotentieel. KPN behoort tot de meer defensieve aandelen. Zoals u van ons gewoon bent, doen we een dubbel voorstel. Defensief met een geschreven putoptie, en risicovoller met ook meer stijgingspotentieel met een gekochte call.

Schrijf de put KPN juni 2024 met uitoefenprijs 4,00 euro @ 0,83 euro

De schrijver van dit contract verbindt zich ertoe 100 aandelen KPN te kopen tegen 4 euro. Aangezien zij/hij een premie heeft ontvangen van 0,83 euro, kosten de aandelen 3,17 euro (4 – 0,83). Dat is ongeveer de huidige waarde. Waarom ze dan niet rechtstreeks op de beurs kopen? Omdat de kans altijd bestaat op een tijdelijke terugval van de koers. In dat geval zal de premie verdampen, hoeven we de aandelen niet te kopen en maken we winst zonder een euro te investeren.

Koop de call KPN september 2024 met uitoefenprijs 3,20 euro @ 0,20 euro

Dit contract is een uitstekend voorbeeld van een manier om met een beperkte investering munt te slaan uit een, zelfs beperkte, koersstijging van het aandeel. De eerste, zachte weerstand wacht op 3,28 euro. Als de koers tot daar stijgt, krijgt dit contract een kleine intrinsieke waarde van 0,08 euro (3,28 – 3,20). Maar in ons geval moet de aandelenkoers boven 3,40 euro stijgen (3,20 + 0,20) om winst te maken. Op dat niveau wacht toevallig een nieuwe weerstand. Daarna ligt de weg open naar opmerkelijk hogere regionen. Technisch gesproken volgt KPN een opwaartse trend. Op dit moment is er geen enkele aanwijzing van een toekomstige trendbreuk. Indien én de fundamentele én de technische analyse verkeerde signalen zou geven, bestaat het risico op volledig verlies van de betaalde premie. Die is gelukkig beperkt tot 20 euro per contract omdat de handelseenheid 100 stuks bedraagt.