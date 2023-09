Forse winst verzilveren bij Cameco

De koers van Cameco is de voorbije weken fors opgelopen, tot het hoogste niveau van de voorbije tien jaar.

Cameco, het grootste westerse beursgenoteerde uraniumbedrijf, heeft in oktober vorig jaar Westinghouse Electric Company overgenomen. Dat bedrijf biedt nucleaire producten en diensten aan. De beurs heeft de combinatie van mijnbouw en de verwerking van uranium tot energie zonder CO2-uitstoot beloond met een koersstijging van 70 procent in tien maanden.

In mei hebben we een haussestrategie opgezet met een synthetisch aandeel. Dat is een optiestrategie die bestaat uit een gekochte call en een geschreven put met dezelfde uitoefendatum en -prijs. Het resultaat gedraagt zich exact hetzelfde als een aandeel, alleen is het veel goedkoper. De potentiële winst is onbeperkt, maar het mogelijke verlies aanzienlijk. Dat komt omdat de call waardeloos wordt als de koers daalt en de koper van de put kan overgaan tot uitoefening.

De gekochte call januari 2024 met uitoefenprijs 30,00 dollar heeft 2,60 dollar gekost. Vandaag bedraagt de premie 30 dollar. De geschreven put januari 2024 met uitoefenprijs 30,00 dollar bracht 5,00 dollar in het laatje. Vandaag is die zo goed als waardeloos. Wie die constructie heeft opzet, hield er 2,40 dollar aan over (5,00 – 2,60). Door de fenomenale koersstijging van Cameco kan het synthetische aandeel worden afgesloten met een winst van ongeveer 32 dollar (2,40 + 30). We opteren ervoor die winst veilig te stellen.

Wie begin dit jaar het Cameco-aandeel heeft gekocht, kan zich indekken tegen een mindere periode door een call te schrijven. We zijn het vertrouwen in uraniumaandelen niet verloren, maar we denken dat een afkoeling waarschijnlijk is.

Geschreven call

Schrijf de call Cameco maart 2024 met uitoefenprijs 41,00 dollar @ 5,50 dollar

Dit contract is ‘at the money’. Het betekent dat de uitoefenprijs dicht bij de koers ligt. Wie de call schrijft, incasseert 5,50 dollar aan premie. Als de koers toch nog stijgt, dan moeten we de aandelen verkopen. We ontvangen dan 41 dollar per aandeel en behouden de premie. Samen is dat 46,50 dollar. De winst bedraagt in dat geval 14 procent op de koers van vandaag. Mocht de koers hoger dan 46,50 dollar stijgen, dan gaat die winst aan ons voorbij, aangezien we de aandelen hebben verkocht. Valt de koersstijging van Cameco stil of zakt de koers terug, dan verzacht de premie het verlies.

Calls schrijven is voorbehouden aan beleggers die de aandelen bezitten. De koers van een aandeel kan immers in theorie onbeperkt stijgen. Het risico is dus in principe ongekend groot.