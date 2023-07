El Niño-effect op koffie en suiker

Het weerfenomeen El Niño kan een impact hebben op de oogsten van koffie en suiker en daardoor de prijzen beïnvloeden.

De prijs van een pond koffie daalde in juli onder 1,6 dollar, het laagste niveau sinds januari en ver onder de piek van 2,6 dollar begin vorig jaar. Toen bereikte de koffieprijs een hoogtepunt na een uitzonderlijke droogte en strenge vorst in Brazilië, gekoppeld aan een tekort aan containers.

Voor het oogstjaar 2022-2023 wordt daardoor nog een tekort op de globale koffiemarkt voorspeld. De International Coffee Organisation mikt op een tekort van 7,3 miljoen zakken (van 60 kg) wereldwijd. Voor het nieuwe oogstjaar verwacht de instelling een markt in evenwicht door een stijging van de output. In Brazilië, de grootste aanbieder van de arabicavariant, zijn de weersomstandigheden gunstig voor een hoge opbrengst. Door de droogte kan er sneller worden geoogst. De stijging van de Braziliaanse real, die normaal de koffieprijs ondersteunt, heeft voorlopig weinig effect.

El Niño brengt meer neerslag naar Brazilië, maar tegelijk ook droogte in Zuidoost-Azië, dat met Vietnam, India en Indonesië een aantal grote aanbieders van de robustavariant telt. De opbrengst in Vietnam, na Brazilië de grootste koffieproducent, zal dit jaar met 7 procent dalen. De globale robustavoorraad was in vier jaar niet zo laag.

De dure real zit nog niet in de prijs en de markt houdt nog geen rekening met El Niño. Beleggers kunnen inspelen op een hogere koffieprijs met de WisdomTree Coffee ETF. Die schaduwt de Bloomberg Coffee Index en noteert op verschillende Europese beurzen met ISIN-code GB00B15KXP72. Société Générale biedt op Euronext Parijs ook turbo’s (hefboomproducten) aan met het koffietermijncontract als onderliggende waarde.

Overaanbod suiker

Suiker piekte dit voorjaar op 27 dollarcent per pond, maar viel daarna terug. Zoals bij koffie wordt er door de droogte sneller geoogst in Brazilië, de grootste producent, wat voor extra aanbod zorgt. De effecten van El Niño zijn nog onbekend, maar India, de op een na grootste exporteur, stelde al uitvoerbeperkingen in. Thailand heeft al last van de droogte. Sinds begin dit jaar ligt de opbrengst er bijna 30 procent lager dan een jaar eerder. Toch verwacht de International Sugar Organisation zowel voor dit als volgend jaar een overaanbod op de suikermarkt. Dat komt omdat er wegens de relatief lage olieprijs minder vraag is naar de biobrandstof ethanol (op basis van suiker). We raden op dit moment geen longposities in suiker aan.