Een bull put spread met Rio Tinto

Rio Tinto is een interessant aandeel, maar het blijft erg cyclisch. We kopen een putoptie die out the money is en tegelijk schrijven we een put die in the money is.

Rio Tinto is het op één na grootste mijnbouwbedrijf ter wereld. Het produceert vooral ijzer. Het is ook een belangrijke producent van koper, aluminium, diamant en uranium. Veruit de meeste mijnen liggen in stabiele landen. Rio Tinto heeft een heel sterke balans. De CEO kondigde aan dat hij beterschap merkt in China. De grondstofprijzen vinden stilaan een bodem. Rio Tinto is een interessant aandeel, maar het blijft erg cyclisch.

Voor de liefhebbers halen we een oude strategie van stal: de bull put spread. We rekenen op winst als de aandelenkoers stijgt. Maar we wensen de verliezen te beperken als de economie toch in een sukkelstraatje belandt en de beurzen weer de dieperik in gaan. Die strategie lijkt het beste van twee werelden, en dat is ze ook. Het indekken tegen een vergissing moeten we betalen met een beperking van de maximaal mogelijke winst.

We kopen een putoptie die out the money is en tegelijk schrijven we een put die in the money is. We verdienen geld door een bull put spread op te zetten. Als de aandelenkoers op de vervaldatum onder de lagere uitoefenprijs daalt, leidt deze strategie tot een maximaal verlies. Dat is gelijk aan het verschil tussen de uitoefenprijzen van de twee puts minus de ontvangen premie.

De grootst mogelijke winst wordt beperkt, net zoals het verlies beperkt is. De hoogste haalbare winst bereiken we als de aandelenkoers op de expiratiedatum boven de hogere uitoefenprijs sluit. Dan worden beide opties waardeloos en is de ontvangen premie volledig verworven.

Bull put spread

Koop de put Rio Tinto oktober met uitoefenprijs 65,00 dollar @ 3,62 dollar

Schrijf de put Rio Tinto oktober met uitoefenprijs 77,50 dollar @ 12,55 dollar

Deze constructie brengt bij het opzetten direct 8,93 dollar op (12,55-3,62). Die mogen we houden als de koers van Rio Tinto stijgt tot boven 77,50 dollar. Dan lopen beide contracten waardeloos af. Het slechtst mogelijk scenario doet zich voor als de aandelenkoers zakt tot onder 65 dollar. We moeten dan de aandelen kopen tegen 77,50 dollar en we verkopen ze tegen 65 dollar. Het verlies bedraagt dan 12,50 dollar. Dat verminderen we met de premie die we ontvangen hebben. Het uiteindelijke verlies bedraagt zo 3,57 dollar (12,50-8,93). De grootst mogelijke winst (8,93 dollar) is dus een stuk hoger dan het grootst mogelijk verlies. De hele constructie moet niet noodzakelijk aangehouden worden tot de vervaldatum.