Waardebeleggers zetten in op diamant: ‘Prijzen kunnen dit jaar tot 10 procent stijgen’

De diamantmarkt zal het aanstaande jaar de vruchten plukken van een perfecte storm, voorspellen de experts Paul Zimnisky en Cormac Kinney op de zakenwebsite Business Insider. Trends’ grondstoffencolumnist Boris Cukon moet nog zien of het allemaal zo’n vaart loopt, maar: “De Spaanse beleggingsgroep Azvalor heeft onlangs een positie genomen in het mijnbedrijf Petra Diamonds. Die onwaarschijnlijke waardebeleggers gaan daar echt niet licht over.”

De stijging van de diamantprijzen, tot 10 procent, zal door verschillende factoren worden aangewakkerd, stellen Paul Zimnisky, een vooraanstaand marktanalist, en Cormac Kinney, de CEO van het grondstoffentechbedrijf Diamond Standard.

Ten eerste zal het aanbod van diamanten dit jaar nog krapper worden, orakelen de Amerikanen. Dat is een omwenteling ten opzichte van 2023. Toen dolven diamantproducenten, die tijdens de pandemie de mijnbouw hebben gestaakt, te veel diamanten, waardoor de prijzen kelderden. Dat krappere aanbod zal nog worden verhevigd door het recente verbod van de G7 op Russische diamanten, klinkt het. Zo zullen de Russen niet langer in staat zijn hun diamanten door te verkopen aan Chinese en Indiase raffinaderijen, die ze vervolgens aan het Westen kunnen slijten. Dat kan leiden tot een daling van het wereldwijde diamantaanbod van nog eens 30 procent, ramen de analisten.

Ten tweede zien de analisten de vraag naar luxeartikelen herstellen, na een flauw 2023. Veel Amerikanen, van wie velen zich tijdens corona te buiten zijn gegaan aan (luxe)consumentisme, keerden de luxesector vorig jaar de rug toe. Maar die trend lijkt nu gekeerd. Een voorbeeld is de Amerikaanse vraag naar verlovingsringen, die een groot deel uitmaken van de diamantmarkt. Zo steeg volgens de juwelier Signet Jewelers het aantal Google-zoekopdrachten naar verlovingsringen met 10 procent in het derde kwartaal.

De diamantprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen | IDEX Diamond-index, bron: Business Insider

Hoe aannemelijk zijn die voorspellingen?

BORIS CUKON (co-fondsbeheerder van het Isatis Global Natural Resources Flexible Fund). “Er zit zeker merite in de argumenten. Zimnisky wordt geciteerd, en diens woorden weeg ik niet licht.

“Wij – Vincent Vandamme en ik – liggen als fondsbeheerders op de loer in de diamantsector. We kijken of we erin kunnen investeren en of er bedreigingen zijn. In de sector heb je maar twee mogelijkheden om in te beleggen: de mijnbouwbedrijven Lucara Diamond en Petra Diamonds. Vorig jaar hadden we nog een hele lange meeting met Lucara. We hebben dan niet toegehapt. Voorlopig is dat goed gebleken, want het is nog verder gezakt.

“Maar ik had een paar weken geleden contact met Azvalor. Die Spaanse groep, die 2 miljard euro onder beheer heeft, bestaat uit onwaarschijnlijke waardebeleggers. Die hebben vorig jaar een grotere positie genomen in Petra Diamonds. Ik ga het dus toch eens herbekijken, want die mensen gaan niet licht te werk. Dat is een team van acht analisten dat alleen maar kijkt naar waarde.

“Zowel Petra als Lucara zit in de diamanten met de hogere karaten, de luxediamanten. En het is nog altijd zo dat rijkere mensen de echte diamanten prefereren, want dan speelt ook het schaarste-aspect. Dat wordt in het artikel van Business Insider wel goed benadrukt, alsook dat die Russische ban alles nog erger maakt. Maar men heeft het in dat artikel niet over de big threat, de opkomst van de synthetische diamanten.”

“Het zou me echt verwonderen dat rijke mensen zeggen: ‘Doe mij maar een synthetische diamant'”

Dat zijn milieuvriendelijke, in een lab gekweekte stenen, die nu 10 procent uitmaken van de diamantmarkt. In 2018 ging het nog om 3 procent.

CUKON. “Milieuvriendelijk – dat valt nog te bezien, je hebt bijzonder veel gas nodig om ze te produceren.

“Maar ik vind dat ze al te gemakkelijk voorbijgaan aan die nieuwe technologie, ja. In 2006 waren er bijvoorbeeld zes technieken voor zonnepanelen. De ene zette in op PERC (Passivated Emitter Rear Cell, nvdr), de andere op techniek nummer twee, nog een andere op nummer drie, enzovoort. Iedereen is failliet gegaan en de PERC-technologie is blijven bestaan, en de Chinezen hebben daar de wereld mee veroverd. Nu werken we aan de opvolging. In de elektrische-autowereld komen nu zelfs sodium-ionbatterijen heel zwaar op, tegenover lithium-ionbatterijen.

“De diamantsector heeft al zo afgezien van de opkomst van de synthetische diamant. Ik vind dat dat niet genoeg besproken wordt door de analisten. Bedrijven zoals Lucara, met een marktkapitalisatie van 170 miljoen Canadese dollar, en Petra, met een marktkapitalisatie van 100 miljoen Britse pond, zijn gedecimeerd. Dat is afschuwelijk geweest.”

Hoe kunnen beleggers daar het best op inspelen, als ze de analisten geloven en écht bullish zijn?

CUKON. “Als je er écht wil op inspelen, ga dan voor Petra Diamonds, omdat Azvalor is ingestapt. Lucara Diamond is de situatie aan het rechttrekken, maar ze is nog lastig. Het heeft de CEO ontslagen en William Lamb, de vertrouweling van de Zweeds-Canadese miljardairsfamilie Lundin, opnieuw geïnstalleerd. Het is nog koffiedik kijken.

“Dit is een tricky periode, met de synthetische diamanten die zo sterk opkomen. Normaal gezien belagen ze de diamanten van hoge kwaliteit niet. Die trekken een heel ander publiek. Het zou me echt verwonderen dat rijke mensen zeggen: ‘Doe mij maar een synthetische diamant.’”

Lees ook: