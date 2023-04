De verrijzenis van Schlumberger

De oliesector kent een betere periode. Schlumberger is geen oliewinner, maar het profiteert van de enorme winstmarges in de sector.

Schlumberger levert goederen en diensten die nodig zijn voor olie- en gasexploratie. Het kan bogen op een stevige balans, waardoor het ook in barre periodes nog geruime tijd verder kan. Het diversifieert zijn activiteiten verder. De divisie New Energy is al actief in waterstof, energieopslag, geothermische energie en lithiumextractie om de transitie naar koolstofarme energie te helpen versnellen.

Het aandeel Schlumberger is nog steeds erg conjunctuurgevoelig. Mooie stijgingen wisselen af met serieuze diepten. Wie al tien jaar een buy-and-holdstrategie toepast, maakt vandaag 25 procent verlies. Begin 2018 betaalden beleggers nog 69 dollar voor dit aandeel, 24 procent meer dan nu. Het is een erg geschikt aandeel voor optiebeleggers, die doorgaans eerder voor de korte sprint gaan dan voor marathons.

Geschreven put

Schrijf de put Schlumberger augustus met uitoefenprijs 65,00 dollar @ 18,65 dollar

Met dit contract gaan we diep in the money. Intrinsiek is het 13,5 dollar waard, vermits de uitoefenprijs 65 dollar bedraagt en de huidige koers 51,5 dollar. Maar de koper van deze put heeft er 18,65 dollar voor over. Hij of zij betaalt dus 5,15 dollar tijdspremie. Naarmate de tijd verstrijkt, zal die waarde verminderen om 0 te worden op de vervaldag, 18 augustus. Stijgt de koers van Schlumberger tot boven 65 dollar, dan wordt het contract zelfs volledig waardeloos en hebben we 18,65 dollar verdiend. Aangezien de contractgrootte 100 bedraagt, loopt de winst in dat geval op tot 1.865 dollar. Als Schlumberger teleurstelt en de koers raakt niet in hogere regionen, dan rekenen we af. De uitoefenprijs is 65 dollar. Tegen die prijs betalen we de aandelen, maar we kunnen daar de premie van 18,65 dollar aftrekken. Uiteindelijk zullen we 46,35 dollar betalen. Dat is zo’n 12 procent minder dan als we de aandelen vandaag op de beurs zouden kopen.

Gekochte call

Koop de call Schlumberger november met uitoefenprijs 57,50 dollar @ 4,60 dollar

Deze aankoopoptie is tamelijk prijzig. Dat komt door de haussestemming rond dit aandeel en door de resterende looptijd, tot 17 november. Rond 57,5 dollar wacht een eerste weerstand. Als die het begeeft, dan ligt de weg tot 69,5 dollar open. In dat geval zal de intrinsieke waarde van dit contract 12 dollar zijn.