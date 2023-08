De tuimeling van Adyen

Als de CEO van een beursgenoteerd bedrijf laat verstaan dat het hem geen moer uitmaakt dat zijn aandeelhouders in één dag 40 procent van hun investering in zijn bedrijf verliezen, dan moet dat een belletje doen rinkelen. De heer Pieter van der Does houdt zich, naar eigen zeggen, niet bezig met geld. We vermoeden dat de meerderheid van zijn aandeelhouders dat wel doet. De beurswaarde zakte in één dag met ruim 16 miljard euro. De halfjaarcijfers van Adyen vielen tegen: de groei vertraagt en de kosten stijgen. Zelfs na die pandoering blijft het aandeel Adyen duur. De beurskoers vertegenwoordigt nog altijd bijna veertig keer de jaarwinst. De flamboyante en adellijke CEO beweert dat hij te weinig talentvolle medewerkers vindt om zijn langetermijnvisie uit te voeren.

Adyen, het Surinaamse woord voor herbeginnen, vond hij uit nadat hij zijn bedrijfje Bibit had kunnen verkopen. Banken noemt hij steevast criminele organisaties. Intussen verkoopt de CEO grote pakketten aandelen van zijn eigen bedrijf.

Cathie Wood, de oprichter van de ARK-ETF, pikte de Nederlandse fintechspeler op na de koersval, maar haar intrede in Adyen imponeert slechts weinig beleggers. Wegens de weinig hoopgevende indicaties, adviseren we een afwachtende houding voor wie de aandelen bezit. In twee jaar is de aandelenkoers met meer dan 70 procent gezakt. Een paar jaar geleden betaalden beleggers nog 2.766 euro voor een aandeel, nu nog nauwelijks 800 euro. Het momentum zit tegen en daarop kunt u inspelen door à la baisse te gaan.





Gekochte put

Koop de put Adyen maart 2024 met uitoefenprijs 750 euro @ 75,10 euro

Met dit contract kopen we het recht 100 aandelen Adyen te verkopen tegen 750 euro. Dat recht, de premie, kost 75,10 euro. Dat is niet min. Het is te wijten aan de enorme dreun die de koers heeft gekregen de voorbije dagen. Vandaar dat we moeten waarschuwen dat dit een risicovolle investering is, waarbij men zijn volledige inleg kan verliezen, als de beurskoers van Adyen zou herstellen. Overdrijf dus niet met dergelijke posities. Eer dit contract winstgevend wordt, moet de aandelenkoers onder 674,60 euro (750 – 75,10) zakken. Dat is een koersdaling van 18 procent. Maar het kan snel gaan bij dergelijke aandelen.