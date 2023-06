De roze bril van Apple

De aandelenkoers flirt met een record van 185 dollar. We schrijven een calloptie en kopen een putoptie.

Zo’n zes jaar geleden was de beurswaarde van Apple net gestegen tot boven 800 miljard dollar. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een beursgenoteerd bedrijf zoveel waard geworden was. Er werd gezegd dat een beurswaarde van 1.000 miljard dollar tegen eind 2017 niet onmogelijk was. Wie die cijfers vandaag overschouwt, zal de wenkbrauwen fronsen. De beurswaarde bedraagt momenteel een gigantische 2.650 miljard dollar. Apple is daarmee het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, in nauwe concurrentie met de oliereus Aramco.

De aandelenkoers flirt al weken met een record van 185 dollar. Velen hadden gedacht dat het record zou sneuvelen met de presentatie van het nieuwe speeltje, de mixed-realitybril Vision Pro. Maar voor meer dan een opstootje zorgde die niet. Het belet niet dat de koers van het Apple-aandeel sinds begin dit jaar met 45 procent gestegen is.

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de boom niet tot in de hemel zal groeien. De geluksvogels die de aandelen al geruime tijd in bezit hebben, kunnen de aanzienlijke winsten beveiligen met het schrijven van een calloptie, waarvan de uitoefenprijs aanleunt tegen de huidige koers.

Geschreven call

Schrijf de call Apple november met uitoefenprijs 170 dollar @ 21,45 dollar

De schrijver van dit contract haalt een premie van 21,45 dollar (x 100) binnen. Dat vertegenwoordigt een direct rendement van 12 procent. Als de koers toch weer stijgt tegen eind dit jaar, dan moet u de aandelen leveren tegen 170 dollar. Bovendien heeft u de premie van 21,45 dollar geïncasseerd. Dat is samen 191,45 dollar. Dat is meer dan behoorlijk. Mocht de koers terugvallen tot onder 170 dollar, dan behoudt u de aandelen en blijft de ontvangen premie van de optieschrijver. Wie geen Apple-aandelen bezit, kan deze constructie niet opzetten. Een graantje meepikken van een mogelijke afkoelingsperiode kan wel met de volgende putoptie.

Gekochte put

Koop de put Apple december met uitoefenprijs 160 dollar @ 3,66 dollar

Met dit contract gaat u à la baisse. U rekent op een daling van de koers. Die hoeft niet tot 160 dollar te gaan. Als de koers voor 15 december een dipje kent, en dat vermoeden we, dan bent u de winnaar, zeker als dat nog geruime tijd voor de vervaldag gebeurt. De waarde van de put zal snel stijgen. U kunt dan de winst veiligstellen. Blijft Apple sterk presteren, dan is de premie verloren als u wacht tot de vervaldag. Niets belet u vooraf te verkopen en het verlies te beperken.