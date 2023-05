De lamp brandt weer bij Philips

Philips wordt al twee jaar geplaagd door het schandaal rond de terugroeping van ademhalingsapparatuur voor de behandeling van slaapapneu. Het heeft daarvoor 575 miljoen euro opzijgezet. Intussen is de marktwaarde met 70 procent gezakt. Philips werkt aan een schikking met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De beurs denkt dat het ergste leed geleden is. Het voorbije halfjaar werd het aandeel 45 procent duurder. Er is plaats voor optimisme, zonder overdrijving. De apneu-affaire is nog niet achter de rug. Mochten weer complicaties opduiken, zal de koers onmiddellijk dalen.

Omdat zekerheid niet bestaat, spelen we met een beperkte inzet in op hogere koersen. We gaan voor twee alternatieven.

Gekochte call

Koop call Philips december met uitoefenprijs 21 euro @ 1,11 euro

Dit is de eenvoudigste manier om met weinig middelen in te zetten op een koersstijging. Voor 1,11 euro (x 100) koopt u het recht tot de derde vrijdag van december Philips-aandelen te kopen tegen 21 euro. U maakt winst zodra de koers boven 22,11 euro (21 + 1,11) stijgt. Uw aandelen kosten dan 21 euro en u hebt een premie betaald van 1,11 euro.

Niemand verplicht de koper van een call de aandelen te kopen. Als de koers van Philips stevig stijgt, zal de waarde van de call verhoudingsgewijs veel meer stijgen. Dat kan het geschikte moment zijn om de calls de verkopen en de winst veilig te stellen.

Combinatie van calls

Koop call september met uitoefenprijs 18 euro @ 1,91 euro

Schrijf call september met uitoefenprijs 24 euro @ 0,23 euro

We kopen de call september 20 euro en betalen 1,91 euro. Tegelijk schrijven we de call september 24 euro en ontvangen 0,23 euro. De combinatie kost dus 1,68 euro. Dat is het grootste bedrag dat we kunnen verliezen. Daarvoor kunnen we tot 15 september rekenen op een koersstijging van Philips tot boven 19,68 euro, want daar ligt de break-even (18 + 1,68). De maximale winst bedraagt 4,32 euro (24 -18 – 1,68). Die behalen we, als de koers van het aandeel stijgt met 24 procent. Dat is niet onmogelijk. De optieconstructie levert meer dan 250 procent winst op.