China drijft koperprijs

Koper zette 2023 sterk in met een klim van bijna 15 procent in januari, die de prijs op het hoogste niveau in zeven maanden bracht.

De stijging viel samen met het einde van de lockdowns in China. De markt ging uit van een snel herstel van de Chinese economie en een hogere vraag naar koper. Een versnelling van de Chinese groei wordt vanaf het tweede kwartaal verwacht.

Krap marktevenwicht

Het marktevenwicht op de globale kopermarkt is heel krap. Koper speelt een belangrijke rol in de elektrificatietrend. De opwaardering van het elektriciteitsnet en de productie van zonnepanelen en windmolens zijn heel koperintensief.

Goldman Sachs mikt tegen eind 2023 op een prijs van 5 dollar per pond, zo’n 20 procent boven het huidige niveau. Aan de aanbodzijde waarschuwden producenten voor een lagere output, onder meer in Chili (Codelco) en Panama (First Quantum). In 2023 en 2024 zit er extra aanbod in de pijplijn door de opening van nieuwe mijnen of uitbreidingen van bestaande activa in onder meer Chili, Peru, Rusland, Mongolië en de Democratische Republiek Congo. Maar die tijdelijke injectie zal niet beletten dat er tegen het einde van dit decennium een groot aanbodtekort zal zijn.

De Global X Copper Miners ETF van de uitgever Global X Funds is een goede keuze om in een aandelenkorf van koperproducenten te beleggen. Sommigen zijn ook actief in andere basis- of edelmetalen, maar koper staat steeds in voor een belangrijk deel van de omzet. Het is een Amerikaanse ETF met de hoofdnotering op de NYSE. Sinds november 2021 noteert de tracker ook op verschillende Europese beurzen. De ETF noteert in euro op de Duitse Xetra met het tickersymbool 4COP GY en de ISIN-code IE0003Z9E2Y3.

Het is een fysieke tracker en de inkomsten worden uitgekeerd. De onderliggende waarde is de Solactive Global Copper Miners v2 Index. Die bestaat uit 39 bedrijven. Canada is overwogen (29%), gevolgd door Australië (12%), de Verenigde Staten (11%) en China (9%). De grootste vijf posities zijn Antofagasta (6%), Southern Copper (5,6%), Zijin Mining (5,6%), Freeport McMoran (5,2%) en Ivanhoe Mines (5,1%). De jaarlijkse beheerkosten van de bedragen 0,65 procent.

Wie het metaal zelf verkiest boven aandelen, kan direct in termijncontracten op koper investeren. Dat is mogelijk met de WisdomTree Copper ETF (ISIN-code GB00B15KXQ89) die zowel op Euronext Parijs als op Xetra wordt verhandeld. De jaarlijkse kosten bedragen 0,49 procent.