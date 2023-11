Bodem in zicht voor lithium

Lithium was in 2021 en 2022 een van de sterkst presterende grondstoffen, maar dit jaar is de prijs in elkaar gestuikt.

De prijs van een ton LCE is gedaald naar minder dan 145.000 Chinese yuan per ton, 70 procent minder dan een jaar geleden en het laagste niveau sinds september 2021.

De prijsdaling heeft verschillende oorzaken. Enerzijds is deze een reactie op de overdreven stijging in het najaar van 2022. Prijzen overdrijven altijd in beide richtingen. De fundamentele oorzaak ligt bij de hoge voorraden die een jaar geleden werden opgebouwd in combinatie met een tijdelijk lagere vraag. De markt voor elektrische auto’s groeit nog altijd, maar het tempo is dit jaar fors vertraagd. Dat valt onder meer toe te schrijven aan lagere subsidies en hogere financieringslasten door de oplopende rentes. Traditioneel vullen batterijproducenten hun lithiumvoorraden aan in het derde kwartaal, maar dat is dit jaar niet gebeurd. Omdat de voorraden nog hoog genoeg zijn en er ook nog onzekerheid is over de vraag op korte termijn, houden ze voorlopig de vinger op de knip.

Lage prijzen zijn de beste remedie tegen lage prijzen. Tegen 2030 wordt een verviervoudiging van de vraag naar lithium verwacht. Op korte termijn is er geen aanbodprobleem, maar door de lage prijzen zijn lithiumproducenten terughoudend om te investeren in extra capaciteit. Vroeg of laat zal dat wel moeten gebeuren en zullen ook de batterijproducenten hun voorraden weer moeten aanvullen. De kans is groot dat de bodem voor de lithiumprijs stilaan in zicht is, wat niet betekent dat er meteen weer een piek zoals vorig jaar zit aan te komen.

Lithium-ETF’s

Aandelen die verband houden met lithium doen het niet eens zo slecht, ondanks de lagere lithiumprijs. Een mogelijke verklaring is dat verschillende overheden lithium als een strategisch metaal beschouwen. Dat maakt dat veel lithiumprojecten op overheidssteun en goedkope financiering kunnen rekenen.

Investeerders die in lithiumaandelen willen beleggen, doen dat het best gespreid met een ETF. De Global X Lithium&Battery Tech ETF noteert op de Duitse Xetra met ISIN-code IE00BLCHJN13 en schaduwt de Solactive Global Lithium-index. Vorige maand introduceerde BlackRock met de iShares Lithium and Battery Producers ETF een nieuwe lithiumtracker. Die noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool LITM en ISIN-code IE000WDG5795. De jaarlijkse beheerkosten liggen met 0,55 procent net iets lager dan bij de ETF van Global X (0,6%).