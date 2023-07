Bescherming tijdens de zomer

Inverse of short ETF’s zijn ontwikkeld om in te spelen op een prijsdaling van de onderliggende waarde, in dit geval aandelenindexen.

Inverse ETF’s halen het omgekeerde rendement van de onderliggende index door gebruik te maken van swaps, opties of andere afgeleide producten. Ze kunnen speculatief worden ingezet, maar ook als beschermingsstrategie om opgebouwde rendementen bij koersdalingen niet te laten wegsmelten.

Lyxor Euro Stoxx 50 Daily Inverse ETF

Beurs: Euronext Parijs

ISIN-code: FR0010424135

Beheersvergoeding: 0,4%

Ticker: BSX FP

Deze tracker wordt uitgegeven door Lyxor ETF (Société Générale) en noteert op Euronext Parijs. De onderliggende waarde is de Euro Stoxx 50 Short Return Index. Die behaalt op dagbasis het omkeerde rendement van de Euro Stoxx 50. Op langere termijn zijn er afwijkingen, omdat de onderliggende index en de prijs van de inverse ETF nooit perfect tegengesteld evolueren.

Van deze tracker bestaat ook een hefboomvariant die de Euro Stoxx 50 Daily Double Short Index als onderliggende waarde heeft. Het betreft de ETF met tickersymbool BXX en ISIN-code FR0010424143. Bij een daling van de Euro Stoxx 50 met bijvoorbeeld 1 procent, zal de koers van BXX met 2 procent toenemen. De beheersvergoeding ligt met 0,6 procent iets hoger dan bij de variant zonder hefboom.

Amundi Short Euro Stoxx 50 Daily ETF

Beurs: Euronext Parijs

ISIN-code: FR0010757781

Beheersvergoeding: 0,3%

Ticker: C5S FP

Een alternatief voor de BSX ETF van Lyxor is deze van uitgever Amundi. Deze schaduwt dezelfde index, maar hanteert een iets lagere beheersvergoeding.

X-Trackers S&P500 Inverse Daily Swap ETF

Beurs: Deutsche Börse

ISIN-code: LU0322251520

Beheersvergoeding: 0,5%

Ticker: DXS3 GY

Deze tracker werd uitgegeven door DWS (Deutsche Bank Asset Management) en noteert op de Deutsche Börse. De onderliggende waarde is de S&P 500 Inverse Daily Index die volgens hetzelfde principe als de Euro Stoxx 50 Short Index het omgekeerde rendement van de S&P500 behaalt. De jaarlijkse beheerkosten liggen iets hoger.

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

Beurs: Euronext Parijs

ISIN-code: LU1327051279

Beheersvergoeding: 0,6%

Ticker: DSP5 FP

Uitgever Lyxor ETF biedt op dit moment enkel een hefboomvariant op de S&P500 aan, die hetzelfde doet als DBPK. Deze is wel een fractie goedkoper.