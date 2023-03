Bescherming met inverse trackers

We kregen naar aanleiding van de mini-bankencrisis weer vragen over hoe men een aandelenportefeuille kan beschermen tegen een verdere daling van de beursindexen. Dat kan met inverse of short trackers. Die vermeerderen in waarde naarmate de onderliggende index zakt. Er bestaan heel wat varianten en op verschillende indexen. We bekijken een aantal voorbeelden.

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF

Deze tracker (ISIN LU0292106753, ticker XSSX GY), uitgegeven door DWS Investments (Deutsche Bank), noteert op de Duitse Xetra en schaduwt de prestatie van de Euro Stoxx 50 Short-index. Die realiseert op dagbasis de omgekeerde prestatie van de Euro Stoxx 50. Het is een synthetische tracker (swapovereenkomsten met verschillende tegenpartijen) die op de markt is sinds 2007 en meer dan 100 miljoen euro onder beheer heeft. De beheerkosten bedragen 0,4 procent op jaarbasis.

Een alternatief is de Lyxor euro Stoxx 50 Daily Inverse ETF van de uitgever Lyxor ETF. Die schaduwt dezelfde index en noteert op Euronext Parijs met tickersymbool BSX FP en ISIN-code FR0010424135. De jaarlijkse kosten zijn identiek.

Een tweede alternatief is de Amundi Short Euro Stoxx 50 Daily ETF. Ook die noteert op Euronext Parijs (tickersymbool C5S FP, ISIN FR0010757781). De beheerskosten zijn iets lager (0,3%), maar daar staat een lagere liquiditeit tegenover.

X-Trackers S&P500 Inverse Daily Swap ETF

Deze tracker van uitgever DWS met tickersymbool DXS3 GY en ISIN-code LU0322251520 heeft 255 miljoen dollar onder beheer en noteert op de Duitse Xetra. De onderliggende waarde is de S&P 500 Inverse Daily-index. Via swapovereenkomsten haalt die op dagbasis het inverse rendement van de S&P500. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,5 procent.

Naast de bovenstaande inverse trackers bestaan er nog varianten met de Franse CAC40 en de Duitse DAX als onderliggende waarde. Ook bestaan er inverse trackers op de Eurostoxx50 als de S&P500-index hefboomvarianten, die het dubbele van het omgekeerde rendement opleveren. Dit kan via de Lyxor Euro Stoxx 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF. Die noteert op Euronext Parijs met tickersymbool BXX en ISIN-code FR0010424143. De Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF wordt uitgegeven door Lyxor ETF en noteert op Euronext Parijs met tickersymbool DSP5 FP en ISIN-code LU1327051279. Enkel voor de risicobewuste belegger!