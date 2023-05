Beleggen in India met ETF’s

India stak onlangs China voorbij als land met de meeste inwoners ter wereld. Toch blijft de Indiase aandelenmarkt voor veel beleggers onontgonnen terrein. ETF’s laten toe om gespreid in Indiase bedrijven te investeren.

IShares MSCI India ETF

ISIN-code: IE00BZCQB185

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,65%

Ticker: QDV5 GY

De bekendste Indiase aandelenindexen zijn de National Stock Exchange of India (NSE) Nifty 50 en de Bombay Stock Exchange (BSE) Sensex. Toch gebruiken de ETF’s die de Indiase aandelenmarkt schaduwen die twee indexen niet. Veruit de populairste is de MSCI India Index. Er zijn verschillende uitgevers met een ETF in het aanbod die die index schaduwt. Om redenen van kostenstructuur en verhandelbaarheid kiezen we voor dit exemplaar dat deel uitmaakt van de iShares-productlijn van uitgever BlackRock. Het is een fysieke tracker met meer dan 1,5 miljard dollar onder beheer en de inkomsten uit dividenden worden herbelegd.

De MCSI India Index telt 114 aandelen en de financiële sector (26%) is het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door consumentengoederen (20%), IT en communicatie (17%) en energie (12%). De grootste individuele positie is Reliance Industries, het grootste conglomeraat van India. Reliance haalt het grootste deel van zijn winst uit oliediensten, maar heeft ook onder meer een kleinhandelstak (Reliance Retail), een mediapoot (Network 18) en telecom (Jio Platforms) in portefeuille.

Een alternatief voor de tracker van BlackRock is de Lyxor MSCI India ETF. De synthetische tracker noteert met ISIN-code FR0010361683 en tickersymbool INR FP op Euronext Parijs. De beheerkosten ligt met 0,85 procent op jaarbasis wel iets hoger.

Franklin Templeton FTSE India ETF

ISIN-code: IE00BHZRQZ17

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,19%

Ticker: FLXI GY

Deze ETF van uitgever Franklin Templeton schaduwt de FTSE India 30/18 Capped Index, die werd samengesteld door de London Stock Exchange. Het is een fysieke tracker met bijna 230 miljoen dollar onder beheer en de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. De onderliggende index telt 210 bedrijven en is meer gediversifieerd dan de MSCI India. Bij de grootste posities vinden we in beide indexen veel dezelfde namen terug, zij het met een ander gewicht. De ETF van Franklin onderscheidt zich met erg lage jaarlijkse beheerkosten.