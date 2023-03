Aardgasprijs blijft volatiel

Aardgas is geen globale markt, er zijn verschillende regionale deelmarkten. Dat is belangrijk voor investeerders, want de markten voor aardgas in Europa en de Verenigde Staten en de lng-markt (vloeibaar aardgas) in Azië hebben elk een eigen dynamiek.

Aan het einde van de zomer piekten de prijzen op meer dan 300 euro per megawatt uur (Mwh) in Europa en meer dan 10 dollar per miljoen British Thermal Units in de VS. Sindsdien ging het bergaf en werd aardgas vooral de voorbije drie maanden flink goedkoper. In Europa kost een Mwh nog iets meer dan 40 euro en in de VS zakte aardgas eind februari tot net boven 2 dollar per MMBtu. Merk op dat Europees aardgas in verhouding nog steeds vijf keer duurder is dan zijn Amerikaanse tegenhanger.

De prijsdaling was in de eerste plaats te danken aan de milde winter in grote delen van het noordelijk halfrond. De VS kenden zelfs de zachtste januarimaand sinds 1895. In combinatie met meer prijsbewuste consumenten was er minder druk op de vraag. Daarnaast werden in aanloop naar de winter de voorraden zoveel mogelijk aangevuld. In de VS bevinden de aardgasvoorraden zich 19,3 procent boven het vijfjaarsgemiddelde. De Europese gasvoorraden zijn nu voor 61 procent gevuld tegenover een vijfjaarsgemiddelde van slechts 40 procent aan het einde van de winter. De voorraden van vorig jaar bevatten nog een groot deel Russisch gas, maar dat zal nu in hoofdzaak uit de VS moeten komen. Europa heeft dus de ene afhankelijkheid ingeruild voor de andere. Voor veel producenten is een prijs onder 2,5 dollar een break-evenkantelpunt. Uitstapjes onder 2 dollar zullen daarom van korte duur zijn.

De United States Natural Gas ETF (UNG), de benchmark voor trackers op aardgas, kan in de Europese Unie niet worden gekocht. Er is een alternatief in de vorm van de WisdomTree Natural Gas. Deze synthetische tracker noteert onder meer op Euronext Parijs met tickersymbool NGASP en ISIN-code GB00B15KY104. De onderliggende waarde is de Bloomberg Natural Gas-subindex en de jaarlijkse vergoeding bedraagt 0,49 procent. Aandachtspunt is de heel steile prijscurve van de termijncontracten. Aardgas is in contango, wat betekent dat contracten met latere afloopdata duurder zijn. Zo kost de aprilfuture 2,66 dollar terwijl dit voor mei en juni respectievelijk 2,81 en 3,04 dollar is. Dit maakt dat er bij het doorrollen een negatief rendement is. Om die reden is timing belangrijk en zijn afgeleide producten op aardgas niet geschikt om voor een langere periode in portefeuille te houden.