Aanbodoverschot bij nikkel

De nikkelprijs startte het jaar rond 30.000 dollar per ton maar is intussen teruggevallen naar 22.000 dollar, het laagste niveau sinds november 2022.

De International Nickel Study Group becijferde dat er vorig jaar een klein aanbodoverschot was op de globale nikkelmarkt. De instelling ziet dat surplus in 2023 verder uitdiepen. De oorzaak ligt bij de explosieve productiegroei in Indonesië, dat voor de helft van de totale output instaat. De Indonesische regering zet zwaar in op batterijmaterialen. De recente prijsdaling wordt ook toegeschreven aan de toegenomen recessievrees, die alle basismetalen onderuithaalde.

Bij fysieke schaarste is er sprake van een backwardation op de termijnmarkten. De prijs voor onmiddellijke levering (spot) ligt dan hoger dan die voor latere termijncontracten. Dat is nu niet het geval. Integendeel: het verschil (contango) tussen de spotprijs en het termijncontract met afloopdatum over drie maanden was sinds 2007 niet meer zo hoog. Er is een overschot aan laagwaardig nikkel voor toepassingen in de bouwsector (staalindustrie), maar de markt van hoogwaardig nikkel, dat wordt gebruikt in batterijen voor voertuigen en opslagsystemen, blijft erg krap.

Nieuw handelsplatform

Een belangrijke kanttekening is dat het prijsmechanisme niet langer betrouwbaar is. Dat komt door de geringe liquiditeit op de London Metals Exchange (LME), waar hoogwaardig nikkel wordt verhandeld. Dat is dan weer een uitvloeisel van de short squeeze van maart vorig jaar, toen de nikkelprijs kort naar 100.000 dollar per ton steeg. De LME annuleerde verschillende transacties en stelde een maximale prijslimiet in. Daarop keerden verschillende marktpartijen de beurs de rug toe. Sindsdien is het niet meer goed gekomen met de liquiditeit.

Het Britse Global Commodities Holdings (GCH) startte een handelsplatform dat enkel toegankelijk is voor marktpartijen die actief zijn in de fysieke handel. Door traders en financiële marktpartijen te weren, wil men speculatie zo veel mogelijk uitsluiten. Onder meer Glencore, BHP Group, Anglo American en Rio Tinto gebruiken dat platform.

Sprott Assett Management stelde eind maart een nieuwe tracker voor die zich uitsluitend richt op bedrijven die in hoofdzaak nikkel produceren. De tracker is niet te koop in Europa, maar beleggers kunnen wel individuele posities nemen in bedrijven die deel uitmaken van de onderliggende Nasdaq Sprott Nickel Miners-index.