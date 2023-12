Valuta voor 2024: Geen fundamentele beterschap voor de Nieuw-Zeelandse dollar

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de vooruitzichten voor de belangrijkste tien buitenlandse munten voor de Belgische belegger. Wat mag u verwachten voor de Nieuw-Zeelandse dollar in 2024?

Terugblik op 2023

De economie van Nieuw-Zeeland is in het eerste en tweede kwartaal van 2023 in een recessie beland. De tweede helft van het jaar was er enige beterschap, maar die maakt niet het hele jaar goed. De economische activiteit werd in het eerste kwartaal zwaar gehinderd door de cyclonen Hale en Gabrielle en de stakingen van leraren. Ook moest de Reserve Bank of New Zealand de rente optrekken, om de veel te hoge inflatie te bestrijden. De economie is daarna wel snel afgekoeld.

De verwachtingen voor de economie in 2024

Nieuw-Zeeland wordt nu geleid door een rechts-conservatieve regering onder leiding van de succesvolle zakenman Christopher Luxon. Hij beschouwt het als zijn belangrijkste opdracht de economie te herstellen. De kosten voor levensonderhoud moeten naar omlaag en de inflatie moet verder beteugeld worden. De centrale bank heeft midden juli 2023 besloten haar officiële rentetarief te behouden op 5,50 procent. Dat wordt wellicht ook de referentie voor 2024.

De verwachtingen voor de munt in 2024

De Nieuw-Zeelandse dollar werd in 2023 ruim 7 procent goedkoper tegenover de euro. De waarde van de kiwi-dollar zakt al tien jaar geleidelijk. Ook voor 2024 verwachten we geen fundamentele beterschap. De economie klautert langzaam uit een dal en de overheidsfinanciën blijven gezond. Dat zijn uiteraard positieve factoren. Bovendien bedraagt het renteverschil tot 2 procent tegenover Belgisch staatspapier op vijf jaar. Maar tot de huidige signalen bevestiging krijgen, blijven we aan de zijlijn staan.