Valuta voor 2024: China is een risico voor de Australische dollar

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de vooruitzichten voor de belangrijkste tien buitenlandse munten voor de Belgische belegger. Wat mag u verwachten voor de Australische dollar?.

Terugblik op 2023

Tijdens haar recente vergadering op 5 december besliste de centrale bank van Australië (RBA) de rente onveranderd te laten op 4,35 procent. De bank omschrijft de inflatie als gematigd, terwijl de economie zich conform de verwachtingen ontwikkelt. De RBA blijft het bestrijden van de inflatie erg belangrijk vinden. Die piekte in 2023 op zelfs 8 procent. De centrale bank streeft nog altijd naar een inflatie van 2 tot 3 procent. Daar zijn we nog ver van verwijderd. Toch blijft de economie het goed doen met een groei op jaarbasis van 2,1 procent. Net zoals de Canadese en de Nieuw-Zeelandse dollar verzwakte de Australische dollar in 2023 met meer dan 6 procent tegenover de euro.

De verwachtingen voor de economie in 2024

De Australische economie zal wellicht tot ver in 2024 in ongeveer het tempo van het jaar voordien blijven groeien. Australië is rijk aan grondstoffen als steenkool, aardgas, mineralen enzovoort, en exporteert massaal naar China, zijn belangrijkste handelspartner. Maar dat begint stilaan een probleem te vormen. De RBA noemt het voor het eerst een risico. De inflatie is afgetopt, maar blijft nog altijd te hoog. De centrale bank behoudt haar doelstelling van 2 tot 3 procent tegen 2025. Ze wijst daarmee impliciet op de waarschijnlijkheid van een verdere renteverhoging. Dat kan de economie pijn doen.

De verwachtingen voor de munt in 2024

Als de rente in Australië nog stijgt, zou dat de Australische dollar in een gunstige positie brengen. De andere munten uit de dollarfamilie zullen niet van zo’n voordeel kunnen genieten, omdat de centrale bank van hun land de deur openhoudt voor een verlaging van de rente. Bovendien is het mikken op het herstel van de meeste grondstoffenprijzen. Dat biedt ruimte voor enige diversificatie richting een belegging in de Aussie. China, belangrijk voor de handel met Australië, is een risico. Dus overdrijven met posities moet u nu ook niet doen.