Valuta voor 2024: Amerikaanse dollar is niet langer dé reservemunt

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de vooruitzichten voor de belangrijkste buitenlandse munten. Wat mag u verwachten voor de Amerikaanse dollar?

Terugblik op 2023

De Amerikaanse dollar is min of meer op het niveau van eind 2022 gebleven. Het verlies tegenover de euro sinds begin dit jaar bedraagt enkele procenten. De renteverhogingen speelden wel in het voordeel van de dollar, maar ook in de eurozone steeg de rente. Daardoor werd het krachtige optreden van de Amerikaanse centrale bank (Fed) wat getemperd. De ingrepen van de Fed hebben het gewenste effect opgeleverd, want de inflatie is in de loop van 2023 gehalveerd, terwijl de Amerikaanse economie het verrassend goed is blijven doen.

De verwachtingen voor de economie in 2024

We verwachten dat de economie met vertraging de negatieve gevolgen van de verschillende rentestijgingen zal ondervinden. Doorgaans werken renteverhogingen immers het sterkst in vanaf 6 maanden tot een jaar. Zolang het bedrijfsleven geen echte mokerslagen krijgt, zal de werkloosheid ook in 2024 beperkt blijven. De handels- en betalingsbalans zijn al 30 jaren negatief en dat zal ook in 2024 niet anders zijn. Dat de overheidsschuld groter zal worden, is geen geheim.

De verwachtingen voor de munt in 2024

Er is geen nood meer aan renteverhogingen. De leden van de centrale bank lijken nog niet volledig te weten welke nu de te volgen weg is. De meeste experts zijn het er echter over eens dat de rente in 2024 zal dalen. In principe zou dat in het nadeel van de dollar moeten spelen, maar in 2024 zal de rente in de eurozone en elders ook zakken. We houden dan ook rekening met een verdere verzwakking van de dollar tegenover de euro in 2024, mede door de tendens dat China en andere landen de dollar niet langer beschouwen als dé reservemunt van de wereld. Maar we zien de greenback ook niet onderuitgaan. Daarvoor blijft de Amerikaanse dollar voor (institutionele) investeerders een te belangrijke vluchtmunt.