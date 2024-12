Valuta in 2025: Turkse lira blijft verzwakken

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de vooruitzichten voor de belangrijkste buitenlandse munten. Wat mag u verwachten voor de Turkse lira?

Terugblik op 2024

De inflatie is eindelijk gezakt, van een piek van 75,74 procent in mei naar nu net geen 50 procent. Volgens de herziene ramingen van het IMF bedraagt de economische groei ongeveer 3,6 procent. Daar zijn vele andere landen jaloers op. Toch is dat lager dan de prognoses. De economie kampt nog met de gevolgen van de hoge inflatie en een zwakke munt. Uiteraard speelt ook de rente een cruciale rol. De Turkse centrale bank heeft het rentetarief verhoogd tot 50 procent, om de inflatie te bestrijden. De Turkse lira (TRY) werd 16,50 procent lichter tegenover de euro. Daarmee staat de munt dicht bij een historisch laagtepunt.

De economie in 2025

Voor 2025 wordt een verdere afvlakking van de groei verwacht, naar ongeveer 4 procent. De overheid heeft echter al stappen ondernomen om de economie te stabiliseren, zoals het aanhouden van striktere monetaire maatregelen en het versterken van de overheidsfinanciën. De Turkse regering heeft bovendien de ambitie de inflatie in 2025 onder 30 procent te brengen. Dat zou een huzarenstuk zijn. De Turkse Centrale Bank zal naar verwachting de rente verlagen, maar de inflatiedruk blijft het belangrijkste aandachtspunt.

De munt in 2025

We verwachten dat de waarde van de Turkse lira in 2025 verder verzwakt ten opzichte van belangrijke valuta’s, waaronder de euro en de Amerikaanse dollar. Er is sprake van een daling tot 20 procent tegenover de Amerikaanse dollar en 10 procent tegenover de euro. Dat zal nog meer druk zetten op de economie, de inflatie en het rentebeleid. Maar, nog meer dan bij andere valuta, is een voorspelling maken over de Turkse lira bijzonder lastig, omdat het beleid van de autoriteiten moeilijk te doorgronden is.