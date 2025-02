Obligaties van The Magnificent Seven

De film The Magnificent Seven uit 1960 is een klassieke western. Het verhaal volgt zeven revolverhelden die worden ingehuurd om een Mexicaans dorp te beschermen tegen bandieten. Het begrip Magnificent Seven wordt de jongste tijd ook gebruikt in de financiële wereld, om te verwijzen naar de zeven grootste en meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld. Het zijn, in alfabetische volgorde, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia en Tesla. Alle bedrijven zijn Amerikaans. Ze hebben de voorbije jaren een opmerkelijke beursprestatie neergezet. Maar uiteraard wordt hun status ook in Azië opgemerkt en daar steken verschillende bedrijven, al dan niet gesubsidieerd, de Amerikanen naar de troon.

Chinees bommetje

Zo dook de voorbije dagen, schijnbaar uit het niets, het Chinese DeepSeek op. Het werd in een klap de meest gedownloade gratis iPhone-app in de VS. De chatbot zou kunnen concurreren met ChatGPT tegen een fractie van de kosten. Niemand weet of al de beweringen van de Chinezen correct zijn. Maar de start-up heeft in elk geval een massale schokgolf door de AI-wereld gejaagd. De lancering van die nieuwe chatbox doet vragen rijzen over de Amerikaanse modellen die gigantisch veel rekenkracht, energie en dus kapitaal vergen. Als de Chinezen het veel efficiënter kunnen, moet het businessmodel van een groot aantal spelers ter discussie worden gesteld.

Van de 7 ‘magnifieke bedrijven’ staan vooral Alphabet, Microsoft en Nvidia in de vuurlijn. DeepSeek bedreigt de softwarebedrijven rechtstreeks, maar vooral de chipproducent Nvidia zit in de hoek waar de klappen vallen omdat het de hardware voor AI levert. De eerste reacties van de financiële markten deden in elk geval pijn. De grote techbedrijven verloren in enkele uren tijd bijna 1.200 miljard dollar en dat door een spotgoedkope Chinese app. Bepaalde beleggersgroepen vertonen vaak het gedrag van angsthazen. Ze vluchten halsoverkop het veld uit. Terwijl meer omzichtige beleggers de situatie eerst grondig bestuderen en evalueren.

Vandaag kennen we nog te weinig details over de werking van de Chinese chatbox. Maar als die, gedwongen door de westerse boycot, betere prestaties levert dan de bestaande tegen een veel lagere kostprijs, dan zal het de Magnificent Seven dwingen eveneens efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen. Het zal de rentabiliteit ten goede komen.

Gigantische kasstromen

We gaan ervan uit dat de Magnificent Seven momenteel wat schrikken van de Chinese ‘blitzkrieg’, maar dat het ook niet meer dan dat zal zijn. Deze bedrijven hebben enorme kasreserves en sterke kredietratings. Dat zal niet snel veranderen. Ongetwijfeld hebben ze allemaal beloftevolle nieuwe en winstgevende producten en diensten in de pijplijn zitten. De basisinkomsten uit hun kernactiviteiten zijn constant en daardoor zijn en blijven de couponbetalingen van hun obligaties gegarandeerd. We gaan er daarom van uit dat hun obligaties een vaste waarde blijven in de portefeuille van risicobewuste beleggers.

We hebben het er in deze rubriek al over gehad waarom deze rijke bedrijven met een enorme cashflow en gigantische kasreserves toch opteren om geld te lenen op de obligatiemarkt. Er zijn verschillende redenen. Zo kunnen bedrijven door obligaties uit te geven hun kapitaalstructuur optimaliseren en een balans vinden tussen vreemd en eigen vermogen. Dat kan helpen om het rendement op eigen vermogen te verhogen. Het uitgeven van obligaties biedt bedrijven ook de mogelijkheid om de cashreserves te behouden voor onverwachte uitgaven of strategische investeringen, terwijl ze het geleende geld gebruiken voor dagelijkse operationele kosten. Ook belastingvoordelen spelen mee. De rente op schulden is vaak fiscaal aftrekbaar.

Fiscale behandeling

Voor beleggers kunnen belastingmotieven eveneens meespelen bij de keuze van de effecten. Vooral nu politici alweer aan de fiscaliteit morrelen, kan het interessant zijn te kiezen voor obligaties met de kleinste heffingen. De roerende voorheffing van 30 procent weegt uiteraard het zwaarst op papier met de hoogste coupon. Het kan daarom voordelig zijn om te opteren voor stukken zoals die van Alphabet. Die dragen een coupon van respectievelijk 0,8 en 1,1 procent. We weten ook dat het verschil tussen de aankoopprijs en de terugbetalingsprijs onbelast is. Wie dus de obligatie van Apple (US037833DQ02) op de kop kan tikken tegen minder dan 70 procent, betaalt op het verschil met de terugbetalingsprijs van 100 procent geen belasting.

Een kleine coupon is, zoals gezegd, interessanter dan een grote vanuit fiscaal oogmerk. Wie echter de obligatieportefeuille beschouwt als een tool om het inkomen op te krikken, heeft uiteraard meer belang bij een grotere coupon die, indien mogelijk, twee keer per jaar betaald wordt. Alle obligaties uit de tabel keren zo’n semestriële coupon uit.

Tesla niet triple A

Vanzelfsprekend is de kredietrating van de emittent van een obligatie van groot belang. Triple A is de beste kwaliteit. Weinig bedrijven kunnen die voorleggen. Microsoft is er een van. Maar ook de zes andere leden van het team Magnificent Seven beschikken over een toprating. Al hun obligaties behoren tot de categorie ‘investment grade’ waardoor ze mogen gekocht worden door institutionele instellingen. De meeste emissies zijn bovendien voldoende groot zodat ze heel vlot verhandelbaar zijn. Voor wie er nog mocht aan twijfelen, obligaties van de Magnificent Seven behoren tot de betere beleggingen.

Tesla en zijn topman Elon Musk gedragen zich soms als buitenbeentjes en dat is ook het geval op de obligatiemarkt. Standard & Poor’s kent rating BBB toe aan Tesla. Daarmee vallen de obligaties nog net in de categorie ‘investment grade’, maar er zijn er momenteel niet veel in omloop. De obligatie met ISIN-code USU8810LAA18 met een coupon van 5,3 procent is nog beschikbaar tegen 102,6 procent; waardoor het rendement 4,5 procent bedraagt. Maar de stukken vervallen al op 15 augustus 2025.