Munten voor 2024: Brits pond in het nadeel

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de vooruitzichten voor de belangrijkste tien buitenlandse munten voor de Belgische belegger. Wat mag u verwachten voor het Britse pond in 2024?

Terugblik op 2023

Het Britse pond wist als een van de weinige munten stand te houden tegenover de euro. Over een periode van vijf jaar werd het pond zelfs bijna 5 procent duurder. Toen het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte op 31 januari 2020, hadden weinigen verwacht dat de munt zo sterk zou presteren. De economie doet het beter dan verwacht. Veel experts waren ervan overtuigd dat de brexit een mokerslag zou geven aan het bedrijfsleven, maar nu blijkt dat het allemaal wel meevalt.

De verwachtingen voor de economie in 2024

De inflatie is sterk gezakt, maar er zullen nog inspanningen nodig zijn, om de doelstelling van 2 à 3 procent te bereiken. In 2024 houden de Britten verkiezingen. Peilingen geven aan dat Labour veel kans heeft om aan de macht te komen. Doorgaans betekent een linkse regering geen goed nieuws voor de economie. De Bank of England voorspelt dat de Britse economie in 2024 niet zal groeien. Om niet af te glijden naar een recessie, behoort een beperkte rentedaling in de tweede helft van 2024 tot de mogelijkheden.

De verwachtingen voor de munt in 2024

Als de rente effectief zakt tegen eind 2024 zal het Britse pond zijn lichte rentevoordeel tegenover andere munten verliezen. Daardoor kan een neerwaartse druk op de munt ontstaan. Ook de nog steeds te hoge inflatie, de stijging van het overheidstekort en het tekort op de lopende rekening spelen in het nadeel van het pond.