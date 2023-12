Munten voor 2024 (2)

Naar jaarlijkse gewoonte overlopen we aan het eind van het jaar de vooruitzichten voor de tien belangrijkste munten, bekeken vanuit het standpunt van de Belgische belegger. Na de vier dollarmunten en het Britse pond bespreken we deze week de drie kroonmunten, de Zwitserse frank en de Turkse lira.



DEENSE KROON

Toonbeeld van standvastigheid



Terugblik op 2023

De Deense kroon is een toonbeeld van standvastigheid. Begin 2008 bedroeg de waarde 7,456 kronen voor een euro, vandaag is dat nog altijd 7,455 kroon. De schommelingen gebeuren binnen nauwe marges. Dat de afwijking over zo’n lange periode verwaarloosbaar klein is, heeft te maken met het Europees wisselkoersmechanisme (WKM, later WKII), dat ervoor zorgt dat de aangesloten munten slechts 2,5 procent afwijken van de centrale wisselkoers van de euro. De sterke groei van de Deense economie is voor het overgrote deel te danken aan Novo Nordisk, het bedrijf achter het befaamde afslankmiddel Ozempic. Economen berekenden dat de economische groei afgelopen jaar 1,9 procent bedroeg. Zonder Ozempic was dat nauwelijks 0,2 procent.



De verwachtingen voor de economie in 2024

De impact van Novo Nordisk op de Deense economie is zo groot dat de overheid moet vermijden dat er problemen ontstaan, mocht de enorme groei van Novo Nordisk stilvallen. De kans daartoe is niet gering. Ozempic krijgt zware concurrentie van vergelijkbare medicijnen. Bovendien wordt onderzocht of zelfmoordneigingen een mogelijke bijwerking zijn van het afslankmiddel Ozempic. Daarom zal de overheid maatregelen nemen, niet op basis van de gegevens van 2023, maar op basis van cijfers waarin Novo Nordisk niet is opgenomen. Die zullen uitwijzen dat de economische groei stilvalt. De inflatie is vrijwel nihil, terwijl ze in januari 2023 nog 7,68 procent bedroeg.



De verwachtingen voor de munt in 2024

De kans dat de Centrale Bank van Denemarken de rente (3,75%) nog veel verhoogt, is niet groot. De inflatie is onbeduidend en hoeft dus niet bestreden te worden met het rentewapen. Een hogere rente zou de slabakkende economie nog meer schade berokkenen. Voor de waarde van de Deense kroon heeft het allemaal weinig belang, aangezien die min of meer gebetoneerd is.





NOORSE KROON

De kentering wordt ingezet



Terugblik op 2023

De inflatie ging in Noorwegen gestaag naar beneden. Eind oktober bedroeg de waardevermindering 4,05 procent, in januari was dat nog 7,05 procent. In november kwam er echter 0,72 procent bij, zodat de Noren nu kampen met een veel te hoge inflatie van 4,77 procent. Het land staat daarmee vooraan in Europa. Norges Bank, de Noorse centrale bank, heeft de rente nochtans al zes keer verhoogd in 2023. Die bedraagt nu 4,50 procent.

De Noorse overheidsfinanciën zijn al vele jaren kerngezond, dankzij de enorme inkomsten uit de olie- en gaswinning. Toch staat de Noorse kroon dicht tegen een laagterecord (12 kronen voor een euro). De voorbije vijf jaar verloor de munt 22 procent van zijn waarde. Ongeveer twintig jaar geleden betaalden de Noren nog 7,25 kronen voor een euro. Noorwegen heeft uiteraard nog altijd de beste kredietrating (AAA).



De verwachtingen voor de economie in 2024

Noorwegen staat in voor een vijfde van de Europese energiebevoorrading. De boycot van olie en gas uit Rusland doet de inkomsten van de staatskas boomen, en dat zal in 2024 niet anders zijn. Zelfs mocht in 2024 een eind komen aan de oorlog in Oekraïne, dan nog zal Noorwegen een gigantische bron van inkomsten overhouden. De klimaatactivisten die ijveren voor de afbouw van fossiele energiebronnen zullen daar wellicht in 2024 weinig aan kunnen veranderen.



De verwachtingen voor de munt in 2024

De zes renteverhogingen van de Norges Bank zullen waarschijnlijk niet volstaan om de inflatie voldoende in te dijken. Een of meer renteverhogingen zijn wellicht nodig in 2024. Die kunnen de Noorse kroon een competitief voordeel bieden. Vandaar dat we ervan uitgaan dat in 2024 de lang verwachte kentering volgt en de kroon de jarenlange baissecurve keert. December was in elk geval veelbelovend.



ZWEEDSE KROON

Inflatiekampioen

Terugblik op 2023

Zweden staat bovenaan in het rijtje met landen waar de inflatie nog erg hoog is. Met 5,78 procent is de inflatie vandaag ongeveer gehalveerd tegenover december 2022. Dat is niet goed, maar toch beter dan de Riksbank, de Zweedse centrale bank, had gevreesd. Die hield er midden 2023 rekening mee dat de inflatie dit jaar niet onder 8 procent zou zakken. De bank verwachtte pas beterschap vanaf 2024. In vier keer heeft ze de rente opgetrokken tot 4 procent. Die verhogingen hadden zo’n impact op de al zwakke economie dat Zweden op de rand van een recessie staat. Een recessie is vaak de tol voor een lage inflatie. Niet zo in Zweden: de krappe financiële omstandigheden en de hoge energieprijzen zijn hier de boosdoeners. Veel gezinnen kampen met hoge schulden en overgewaardeerde huizenprijzen. De Zweedse kroon is sinds september sterk in waarde gestegen, maar de munt is nog altijd 1,5 procent goedkoper dan begin 2023.



De verwachtingen voor de economie in 2024

De Zweedse economie zal volgend jaar naar verwachting stabiliseren. Pas in 2025 wordt een gematigde groei verwacht. De afkoelende arbeidsmarkt zal een rem zetten op de binnenlandse vraag. De inflatie kan dan eindelijk aanzienlijk dalen. Het overheidstekort zal naar verwachting in 2024 toenemen. Ook aan de hoge overheidsschuld wordt gewerkt. Desondanks blijven de overheidsinvesteringen groeien. Dat heeft voor een deel te maken met de hogere defensie-uitgaven die in de richting gaan van de doelstelling van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).



De verwachtingen voor de munt in 2024

Een afnemende vraag zal bijdragen aan een lagere prijsdruk. Samen met de lagere energieprijzen zal dat de inflatie doen dalen tot onder 2 procent in 2024. In dat geval zullen misschien een paar beperkte renteverhogingen in 2024 volstaan. Die kunnen de Zweedse kroon verder ondersteunen.





ZWITSERSE FRANK

Rots in de branding

Terugblik 2023

De Zwitserse frank heeft in 2023 weer sterk gepresteerd. Tegenover de euro steeg de waarde van de munt met 4 procent. De voorbije vijf jaar werd de frank zelfs 16 procent duurder. Wie in die periode gekozen heeft voor een veilige munt, heeft zelfs zonder rente een goede zaak gedaan. Een frank is sinds juli 2023 meer waard dan een euro. Vanaf juni werd de beleidsrente positief (1,75%), nadat die enkele maanden onder nul was gezakt. De inflatie was even boven 3 procent gestegen, maar momenteel is die weer teruggevallen tot een aanvaardbaar peil van 1,44 procent. De regering denkt dat de economische groei in 2023 zal uitkomen op 2 procent. In juni werd nog gehoopt op 2,6 procent.



De verwachtingen voor de economie in 2024

De OESO verwacht een zwakke reële groei van het bbp van 0,9 procent in 2024. De reële groei zal opnieuw licht toenemen vanaf 2025. De inflatie zal in 2024 weer tot boven 2 procent stijgen. De Zwitserse centrale bank kan daardoor worden gedwongen de rente op te trekken naar 2 procent. Dat zal nieuwe investeringen vertragen. De werkloosheid zal wellicht rond 4,5 procent schommelen. Het overheidstekort zal zo goed als onbestaand zijn, waardoor de overheidsschuld beperkt blijft tot 36,5 procent van het bbp in 2024.



De verwachtingen voor de munt in 2024

Als de Europese Centrale Bank de rente in 2024 weer verlaagt – zoals algemeen wordt verwacht – zal de Zwitserse frank daar nog sterker uitkomen tegenover de euro. Dat zal zeker het geval zijn als de Zwitserse centrale bank de rente niet optrekt. De frank is al jaren een rots in de branding en daar zal niet snel verandering in komen. Integendeel zelfs: zodra de schuldexplosie op de markten gaat wegen, zal een belegging in de munt nog meer aantrekkingskracht krijgen.



TURKSE LIRA

Niet voor de voorzichtige belegger



Terugblik op 2023

De aardbeving van februari heeft voor minstens 34 miljard dollar schade berokkend aan het zuidoosten van Turkije. Zulke rampen zijn nefast voor de grootste economie in het Midden-Oosten, en toch blijft die relatief goed presteren. De Turkse centrale bank heeft in 2023 voor de zesde keer de rente verhoogd om de torenhoge inflatie aan te pakken. Momenteel bedraagt de beleidsrente maar liefst 40 procent, tegenover 8,5 procent begin 2023. De inflatie bedraagt intussen 62 procent. Hallucinante cijfers, maar al een sterke verbetering tegenover de 85,5 procent van oktober 2022. Het rentewapen begint te werken sinds de nieuwe gouverneur van de centrale bank, Hafize Gaye Erkan, in juni het geweer van schouder veranderde. Ze overtuigde president Erdogan ervan dat niet een verlaging, maar een verhoging de inflatie kan terugdringen. De Turkse lira blijft maar verzwakken. Tegenover begin 2023 werd de munt alweer 60 procent goedkoper.



De verwachtingen voor de economie in 2024

De Turkse centrale bank verwacht voor 2024 een inflatie van 36 procent. Als die voorspelling bewaarheid wordt, zal de rentevergoeding voor het eerst sinds lange tijd hoger zijn dan de muntontwaarding. Ondanks alle tegenslagen, de galopperende inflatie en de torenhoge rente stellen ratingbureaus als Moody’s hun groeiverwachting voor de Turkse economie naar boven bij. Er wordt duidelijk veel verwacht van de bekende economist Mehmet Şimşek die tot minister van Financiën werd benoemd. Hafize Gaye Erkan heeft al bewezen dat ze doortastende maatregelen durft te nemen.



De verwachtingen voor de munt in 2024

Een voorzichtige belegger heeft nog altijd niets te zoeken bij Turkse lira. Niemand kan voorspellen hoe laag de lira nog gaat vallen, al zal de bodem ooit wel bereikt worden. Ook vorig jaar beweerden analisten dat het ogenblik aangebroken was om de munt op te pikken. De waarde bedroeg toen 19,7 lira voor een euro. Vandaag betalen de Turken 60 procent meer. Zelfs met obligaties die een jaarlijks rendement van 40 procent bieden, lijden de eigenaars van dat papier nog aanzienlijke verliezen.