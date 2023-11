Zware afstraffing AMG biedt koopkans

AMG werd zwaar afgestraft, nadat het voor de tweede keer in enkele maanden tijd de winstprognose had verlaagd. De deze zomer nog verlaagde ebitda van 350 à 380 miljoen is nu bijgesteld naar 320 miljoen, na een tegenvallend derde kwartaal.

De omzet daalde op jaarbasis met 13 procent, naar 368,7 miljoen dollar, terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) bijna halveerde, naar 53,8 miljoen. Beide cijfers lager ver onder de consensusschattingen.

We schreven al dat de consensusschattingen voor 2024 nog geen rekening hielden met de daling van de lithiumprijs sinds juli. De verkoopprijzen voor AMG lopen drie tot vier maanden achter op de prijsevolutie van lithiumcarbonaat in China. AMG toont zich “verrast” door de omvang van de prijsdaling, hoewel daar niets verrassend aan was en een eerdere winstwaarschuwing gepast was geweest.

Op de korte termijn is geen beterschap in zicht. De prijs van lithiumcarbonaat staat op het laagste niveau sinds september 2021. Een andere tegenvaller is dat de capaciteitsuitbreiding in Brazilië achterloopt op schema. AMG stelt op basis van de huidige lithiumprijs voor 2024 een ebitda van 200 miljoen dollar in het vooruitzicht. De ondernemingswaarde (beurswaarde gecorrigeerd voor nettoschuldpositie) bedraagt tegen de huidige koers ongeveer 1 miljard dollar, iets meer dan 3 keer de verwachte ebitda van dit jaar. Op basis van de prognoses voor 2024 loopt dat op naar 5 keer.

Conclusie

AMG blijft een beloftevol aandeel voor de langere termijn, maar op de korte termijn zijn de vooruitzichten troebel en 2024 wordt een lastig overgangsjaar. Tegen de laagste koers voor het AMG-aandeel in drie jaar en met een dividendrendement van 4 procent is dit een uitgelezen koopkans voor langetermijnbeleggers.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 20,76 euro

Ticker: AMG NA

ISIN-code: NL0000888691

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 675 miljoen euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -41%

Koersverschil sinds jaarbegin: -40%

Dividendrendement: 3,8%