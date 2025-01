X-Trackers S&P500 Inverse blijft een nuttige verzekeringspremie

Het zou van roekeloos gedrag getuigen om vandaag niet voorzichtig met de aandelenposities om te gaan.

Een van posities die vorig jaar het rendement van de voorbeeldportefeuille hebben getemperd, maar veel minder aan het eind van het jaar, is die in de Xtrackers S&P500 Inverse Daily Swap ETF. We kozen voor de notering op de Duitse Xetra-beurs (ISIN-code: LU0322251520, ticker: DXS3 GY). De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,5 procent. Deze synthetische tracker behoort tot de Xtrackers-productlijn van DWS en noteert in euro. De onderliggende waarde is de S&P 500 Short-index die op dagbasis het omgekeerde rendement van de S&P 500 neerzet. De tracker beheert ruim 100 miljoen euro.

De opname van zo’n tracker in de portefeuille is een slecht idee als de S&P 500 record na record breekt, want dan zakt de waarde. Maar als de index naar beneden gaat, zoals in de tweede helft van december, dan is dat wel een win. Inverse trackers of hefboomproducten laten toe in te spelen op een daling van de beursindex en dienen dus als beschermingsstrategie voor een positie in Amerikaanse aandelen. Inverse ETF’s realiseren het omgekeerde rendement van de onderliggende index door gebruik te maken van financiële instrumenten zoals swapovereenkomsten.

We hebben vanaf de start de aankoop verdedigd door de positie te zien als een verzekeringspremie. Je doet er nu eenmaal verstandig aan waardevolle activa te verzekeren. Vandaar dat zowat iedereen een brandverzekering afsluit. En ja, die is niet gratis. Maar eigenlijk zijn we allemaal blij als we onze verzekering niet hoeven in te roepen. Een aandelenportefeuille is ook zo’n waardevol actief. Die permanent beschermen is een kostelijke zaak. Maar in de loop van 2024 vonden we dat er een aantal alarmsignalen zijn afgegaan, en die signalen zijn er nog steeds. Vandaar dat we onze positie in de tracker voorlopig zullen aanhouden (rating 1B).

Vooreerst wordt de klim op Wall Street gedragen door een beperkt aantal aandelen in de technologiesector, die vaak een link hebben met artificiële intelligentie (AI), waar de markt op korte termijn mogelijk te veel van verwacht. Dat heeft alle sterwaarden op Wall Street, zowel historisch als relatief, duur tot zeer duur gemaakt, en bij uitbreiding de hele markt. Niet voor niets staat de Buffett-indicator, die de verhouding tussen de totale marktkapitalisatie en het bruto binnenlands product (bbp) meet, op een historische piek. Volgens die indicator is de Amerikaanse beurs ‘extreem overgewaardeerd’. Vandaar dat Warren Buffett in 2024 vooral opviel doordat hij veel meer aandelen verkocht dan aandelen te kopen. Als aandelen duur zijn, moet je je aandelenposities afbouwen. Als aandelen gemiddeld goedkoop zijn, moet je je posities weer opbouwen. De prestatie van het Buffett-vehikel Berkshire Hathaway bleef ook achter vorig jaar, maar net als wij wil ook Buffett voorlopig geen zware verliezen lijden als die overwaardering wordt afgebouwd.

Tot slot was er vaak in 2024 de risicopremie op Amerikaanse aandelen onbestaande of negatief. Aandelen zijn risicovoller dan obligaties en zouden in principe het nemen van dat risico moeten vergoeden. De risicopremie wordt berekend door van het verwachte rendement van aandelen het risicovrije rendement af te trekken. De S&P 500-index ging fors omhoog in 2024, terwijl de langetermijnrente in de Verenigde Staten vorig jaar is gestegen en niet gedaald zoals verwacht. Vandaar dat de risicopremie op Amerikaanse aandelen negatief is. En dat terwijl het ongeleide projectiel Donald Trump aan zijn tweede termijn zal beginnen. In die context zou het van roekeloos gedrag getuigen om vandaag niet voorzichtig met aandelenposities om te gaan en geen verzekering te nemen.