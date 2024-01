Woningbouwer Heijmans klaar voor groei

Na jaren van saneren nam Heijmans vorig jaar voor 298 miljoen euro zijn sectorgenoot Van Wanrooij over. De overname is op 5 september goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en zal direct bijdragen aan de winst per aandeel over 2023.



De acquisitie is goed ontvangen op de beurs. Van Wanrooij vormt dan ook een aanzienlijke versterking van de positie van Heijmans op de Nederlandse woningmarkt. De omzet stijgt van 1,8 miljard euro in 2022 naar 2,2 miljard, en het aantal medewerkers van 4.924 naar 5.144 voltijdskrachten. De combinatie wordt na Bouwfonds de tweede woningontwikkelaar in Nederland en moet in staat zijn de woningbouwproductie snel op te voeren. Op basis van de grondbank verdubbelt de werkvoorraad van circa 15.000 naar 29.000 nieuwbouwwoningen. Op jaarbasis denkt Heijmans 3.000 tot 4.000 woningen te kunnen ontwikkelen, tegen de huidige capaciteit van 1.000 tot 1.500. Dankzij de standaardisering van het bouwproces en de eigen landbank is Van Wanrooij erg winstgevend. De gemiddelde ontwikkelwinst op een woning bedroeg sinds 2019 meer dan 50.000 euro en de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) lag gemiddeld op 11,1 procent.



Heijmans betaalt de overname voor 23,5 miljoen in aandelen, die geplaatst zijn bij de aandeelhouders van Van Wanrooij, en voor de rest in cash. Daarvoor heeft het zijn kredietfaciliteit met ABN AMRO, ING en Rabobank vergroot naar 140 miljoen euro. Van een comfortabele nettokaspositie gaat Heijmans naar een nettoschuld van circa 150 miljoen euro, ongeveer één keer de bedrijfskasstroom (ebitda) van de combinatie. De schuldgraad blijft dus beperkt. Bovendien verwacht Heijmans in 2026 weer een nettokaspositie te hebben. Er zijn nog synergievoordelen te verwachten.

Conclusie

We ramen ramen de winst per aandeel op 2,20 euro. Bij een gelijke pay-out van 40 procent kan het dividend uitkomen in de buurt van 0,9 euro per aandeel. Dat levert op de huidige koers een bescheiden k/w op in de buurt van 6 en een dividendrendement van 7 procent. Als de nieuwe Nederlandse regering de vergunningverlening weet aan te zwengelen, kan het bouwconcern zijn woningverkoop fors opvoeren. Een adviesverhoging naar ‘koopwaardig’ is aan de orde.

koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 13,18 euro

Ticker: HEIJM NA

ISIN-code: NL0009269109

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 353,6 miljoen euro

K/w 2023: 7

Verwachte k/w 2024: 6

Koersverschil 12 maanden: +26%

Koersverschil sinds jaarbegin: +9%

Dividendrendement: 7,0%