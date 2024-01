Wolters Kluwer heeft een verleidelijk bedrijfsmodel

Het aandeel van Wolters Kluwer was de jongste jaren een geweldige belegging en wist ook 2023 in de buurt van de historische piekkoers te eindigen, weer 30 procent hoger dan het begin van vorig jaar. Wolters Kluwer levert gespecialiseerde informatie aan onder meer artsen, accountants, fiscalisten en andere juridische en financieel specialisten.



Door de hoge instapdrempel en het relatief beperkte aantal concurrenten heeft Wolters Kluwer een grote prijszettingsmacht. Veruit het grootste deel van de omzet (81%) komt uit abonnementen. Wolters Kluwer noteert in euro, maar realiseert 68 procent van zijn omzet in dollar. Na negen maanden van 2023 bedroeg de organische (exclusief overnames) omzetgroei bij constante wisselkoersen 5 procent. Een jaar eerder en in het eerste jaarhelft was dat nog 6 procent.



In de eerste jaarhelft stond ook de marge in de meeste afdelingen onder druk door een aanpassing van de lonen aan de inflatie, hogere reiskosten en hogere investeringen. Intussen zijn de kosten onder controle.



Tax & Accounting blijft de grootste afdeling met een aandeel van 34 procent in de groepsomzet. Met een marge van 35,1 procent is het niet de meest winstgevende afdeling, maar ze levert met 31 procent wel de grootste bijdrage aan de bedrijfswinst (ebit) en liet na negen maanden ook het hoogste groeicijfer optekenen (+8%).



De Health-divisie levert 26 procent van de omzet en groeide met 6 procent. Door gestegen kosten daalde de marge van 32 naar 30 procent.



Financial & Corporate Compliance staat in voor 24 procent van de omzet en iets meer dan een kwart van de ebit. De omzetgroei bleef tijdens de eerste drie kwartalen van 2023 beperkt tot 1 procent door een daling van het aantal nieuwe beursgangen en grote overnametransacties. De afdeling is wel nog de meest winstgevende van de groep, met een operationele marge van 37,2 procent.



Legal & Regulatory groeide met 4 procent en neemt 16 procent van de groepsomzet en 9 procent van de ebit voor zijn rekening. De marge daalde naar 14,2 procent door de verkoop van afdelingen in Frankrijk en Spanje.



Wolters Kluwer rondde in 2023 een inkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro af. In 2024 start een nieuw programma. In een eerste schijf worden tussen begin januari en midden februari voor 100 miljoen euro aandelen ingekocht. Wolters Kluwer keert ook jaarlijks meer dividend uit.



De schuld loopt al enkele kwartalen op door de hogere kosten en investeringen. Na het derde kwartaal bedroeg de nettoschuld 2,68 miljard euro of 1,6 keer ebitda. Eind vorig jaar was dat nog 1,3 keer. Van de uitstaande schuld staat 90 procent uit in euro, de rest in dollar en yen. De schuldratio is beheersbaar, want ook de kasstromen blijven hoog. Wolters Kluwer mikt voor 2023 op een vrije kasstroom van 1,2 miljard euro. De tweede jaarhelft wordt substantieel beter dan de eerste, waarin de vrije kasstroom op 495 miljoen euro bleef steken.





Conclusie

Wolters Kluwer mikt voor dit jaar op een hoge enkelcijferige groei van de winst per aandeel, inclusief het effect van de aandeleninkopen. Met een verwachte 4,50 euro winst per aandeel noteert Wolters Kluwer bij de huidige koers tegen bijna 29 keer de verwachte winst. Het defensieve karakter van de activiteiten, de sterke balans en de aandeelhoudersvergoedingen maken van Wolters Kluwer een gewilde belegging. Tegen de huidige pittige waardering zit evenwel niet veel rek meer op het aandeel. Wolter Kluwer is te behouden, maar voor een koopadvies is het koerspotentieel te klein.

Verschenen op trends.be/beleggen op 9 januari

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld



Rating: 2B

Koers: 128,10 euro



Ticker: WKL NA



ISIN-code: NL0000395903



Markt: Amsterdam



Beurskapitalisatie: 31,83 miljard euro



K/w 2023: 31



Verwachte k/w 2024: 29



Koersverschil 12 maanden: +32%



Koersverschil sinds jaarbegin: -0,5%



Dividendrendement: 1,5%