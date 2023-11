Winstpiek lijkt bereikt bij ING

In het derde kwartaal boekte ING 2 miljard euro winst, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, maar 8 procent minder dan in het tweede kwartaal. De terugval komt door een toename van de bedrijfskosten met 6 procent, naar 2,8 miljard euro, en door een reservering voor mogelijk oninbare leningen, die met 183 miljoen 87 procent hoger ligt.

De nettorente-inkomsten bleven ongeveer stabiel op 4 miljard euro. Ook de commissie-inkomsten (-0,3% naar 909 miljoen) en de overige inkomsten (+2% naar 802 miljoen) lagen grofweg op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal. Dat geldt ook voor de totale baten, die met 1 procent opliepen naar 5,8 miljard.

De inkomsten komen in 2024 wellicht wat onder druk. In het afgelopen jaar heeft de Europese Centrale Bank de beleidsrente snel opgeschroefd. De spaarrente is veel later en langzamer gaan stijgen. De nettorentemarge van 157 basispunten in het afgelopen kwartaal ligt veel hoger dan de 128 basispunten van een jaar eerder. Intussen heeft de beleidsrente de top bereikt, terwijl de spaarrente nog blijft oplopen. Hierdoor staat de nettorentemarge onder druk. De bank moet mogelijk ook wat toevoegen aan de voorzieningen, voor het geval de economie verder zou vertragen.





Conclusie

De kwartaalcijfers geven aanleiding om de verwachting voor de winst per aandeel in 2023 op te schroeven naar 2,00 euro. Volgend jaar valt ze terug richting 1,80 euro. Dat brengt de koers-winstverhouding op 6,5. Hoewel er door de onzekerheid over de economie weinig rek zit op die waardering, benadrukt de aangekondigde aandeleninkoop van 2,5 miljard euro dat ING de winst graag deelt met de aandeelhouders. Een kapitaalbuffer van 14,5 procent – ruim boven de eigen doelstelling van 12,5 procent – geeft daarvoor alle ruimte. In combinatie met een dividendrendement van 8,5 procent geeft dat de doorslag om, ondanks een mogelijk wat dalende winst, het koopadvies te handhaven.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 12,27 euro

Ticker: INGA NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: NL0011821202

Beurskapitalisatie: 44,42 miljard euro

K/w 2022: 7

Verwachte k/w 2023: 6,5

Koersverschil 12 maanden: +18%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 8,5%