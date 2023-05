Winstlat van Bayer gaat lager

De matige jaarstart is de aanleiding voor Bayer om de verwachting voor heel 2023 wat te temperen.

De omzet van Bayer is in het eerste kwartaal met 2 procent gedaald naar 14,4 miljard euro. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) voor eenmalige posten viel met 15 procent terug naar 5,3 miljard euro.

De pijn zat vooral bij de farmatak, met een daling van 20 procent naar 1,4 miljard euro. De lagere ebitda was het gevolg van lagere verkopen van de bloedverdunner Xarelto (-13% naar 943 miljoen euro), die in China moet opboksen tegen generieke concurrentie. De tegenvaller overschaduwde een snelle groei van veelbelovende nieuwe middelen Nubeqa tegen prostaatkanker (+131% naar 178 miljoen euro) en hartmiddel Kerendia (+362% naar 52 miljoen euro).

Bij de consumentendivisie nam de aangepaste ebitda voor eenmalige posten met 2,3 procent af naar 379 miljoen euro. Die terugval kwam bij de gewasbeschermingsdivisie uit op 11 procent naar 3,3 miljard euro, voornamelijk als gevolg van een normalisering op de markt voor gewasbeschermers. In 2022 schoten die verkopen bij Bayer nog met 44 procent omhoog, door tijdelijke productieproblemen bij concurrenten. Bovendien neemt de vraag naar gewasbeschermers op basis van glyfosaat sterker af dan verwacht. Dat levert het lopende jaar een omzettegenvaller op van 1,7 miljard euro.

De matige jaarstart is de aanleiding voor Bayer om de verwachting voor heel 2023 wat te temperen. De onderneming verwacht dat de aangepaste ebitda uitkomt op 12,5 miljard euro (13,5 miljard euro in 2022). Eerder was de prognose nog 12,5 tot 13,0 miljard euro. Onder aan de streep daalde de nettowinst met 34 procent naar 3,3 miljard euro.

Conclusie

Na de cijferpublicatie daalde de koers met 10 procent. Die terugval volgde op een rally van ruim 15 procent sinds eind 2022 door gunstig nieuws over nieuwe medicijnen in de pijplijn en de komst van een nieuwe topman. Die zaken wegen zwaarder dan de factoren die 2023 tot een lastig jaar maken. Omdat de juridische risico’s naar de achtergrond verdwijnen na de glyfosaatschikking en omdat de waardering (k/w 11,5) en het dividendrendement (4,5%) aantrekkelijk zijn, blijft het koopadvies voor Bayer-aandeel van kracht.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 53,96 euro

Ticker: BAYN GR

ISIN-code: DE000BAY0017

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 53,01 miljard euro

K/w 2022: 11,5

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: -13%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 4,5%