Wheaton Precious Metals zit op schema

Streamingbedrijven als Wheaton Precious Metals (WPM) profiteren aan de inkomstenzijde van hogere edelmetaalprijzen maar zijn tegelijk grotendeels beschermd tegen inflatie aan de kostenzijde. De groep heeft achttien operationele mijnen en 29 ontwikkelingsprojecten in portefeuille.

Na drie kwartalen in 2024 bedraagt de output 448.400 troyounce goudequivalent (GEO of goud, zilver, palladium en kobalt gecombineerd), samengesteld uit 262.700 troyounce goud, 15,1 miljoen troyounce zilver en 12.200 troyounce GEO in de vorm van kleinere hoeveelheden palladium en kobalt. WPM ligt daarmee op schema om de jaarprognoses te halen: 550.000 tot 620.000 troyounce GEO, waarvan 325.000 tot 370.000 troyounce goud en 18,5 tot 20,5 miljoen troyounce zilver. In 2023 bedroeg de output 584.000 troyounce GEO. Het middelpunt van de vooropgestelde vork voor dit jaar zal dus weinig afwijken van dat cijfer.

In het derde kwartaal bedroeg de omzet 308 miljoen dollar, of 38 procent meer dan een jaar eerder dankzij een hogere output en hogere prijzen. Van de omzet kwam 61 procent voort uit goud en 37 procent uit zilver. Van alle grote streamingbedrijven is de blootstelling aan zilver bij WPM het grootst. De ontvangen goud- en zilverprijs steeg met respectievelijk 28 en 25 procent op kwartaalbasis, waardoor de operationele kasstroom met bijna de helft klom, naar 254 miljoen dollar.

Mijnen hebben een beperkte levensduur. Om de output en de reserves op peil te houden en bij voorkeur te doen groeien, moeten streamingbedrijven hun portefeuille continu uitbreiden. WPM toonde zich dit jaar al heel actief. Tegen het boekjaar 2028 wil het 800.000 troyounce goud verkopen. Veruit de grootste transactie was die met Montage Gold, dat in Ivoorkust het Koné-project ontwikkelt. WPM betaalt in vier schijven 625 miljoen dollar voor 19,5 procent van de totale goudopbrengst van de mijn tot 400.000 troyounce. Dat zal afnemen naar 10,8 procent en later 5,4 procent. WPM betaalt 20 procent van de spotprijs op het moment van de levering.

Met Allied Gold sloot WPM een deal, waarbij WPM 175 miljoen dollar zal investeren in het Kurmuk-project. Dat moet de eerste commerciële goudmijn van Ethiopië worden. WPM heeft recht op 6,7 procent van de opbrengst. Na de eerste geleverde 220.000 troyounce valt dat terug naar 5,4 procent. WPM zal 15 procent van de spotprijs betalen.

De overeenkomst met Rio2 voor het Fenix-goudproject in Chili wordt uitgebreid. Boven op de al afgesproken 50 miljoen dollar zal WPM 100 miljoen dollar extra investeren. In ruil wordt de afname met 95.000 troyounce verhoogd.

WPM beschikte na het derde kwartaal over een nettocashpositie van 694 miljoen dollar. Er is nog een onverkochte voorraad van 136.000 troyounce GEO. Die is tegen de huidige koersen ook zo’n 500 miljoen dollar waard. De liquiditeit om nieuwe deals af te sluiten is ruim voldoende. Het kwartaaldividend bedraagt 0,155 dollar per aandeel.

Conclusie

Wheaton Precious Metals zal de jaardoelstellingen halen en ligt ook op schema om de vooropgestelde groei tegen 2028 te realiseren. Daarvoor moet de productie met minstens een derde toenemen. Bijzonder interessant bij WPM is de relatief grote blootstelling aan zilver. Het aandeel presteerde dit jaar niet slecht, maar deed het toch minder goed dan de edelmetalen zelf. WPM noteert tegen 20 keer de omzet en 25 keer de kasstroom. Dat is in lijn met het historische gemiddelde, maar nog lang niet overdreven. Wegens het groeipotentieel van de productie en de kasstromen handhaven we het koopadvies.

Advies: koopwaardig

gemiddeld1B

Koers: 56,08 dollar

Ticker: WPM US

ISIN-code: CA8283361076

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 25,4 miljard dollar

K/w 2024: 42

Verwachte k/w 2025: 39

Koersverschil 12 maanden: +22%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 1,1%