Weinig productiegroei bij Kinross Gold

De macro-economische omgeving is gunstig voor hogere goudprijzen.

Er is het voorbije jaar veel veranderd bij Kinross met de verkoop van de activa in Rusland en Ghana en de overname van Great Bear Resources. De markt wist die laatste niet te smaken wegens de hoge overnameprijs van 1,4 miljard dollar en het feit dat het enthousiasme al fors getemperd is. De eerste reserveschatting van iets boven 5 miljoen troy ounce kwam onder de verwachte 7 miljoen uit. Productie is er ten vroegste in 2029 en de bouw van de mijn zal ruim 1,2 miljard dollar kosten.

In afwachting moet Kinross het met de bestaande activa doen. De productiecijfers van vorig jaar waren moeilijk vergelijkbaar door de verkoop van activa. Op groepsniveau kwam de productie uit op 2,21 miljoen troy ounce, tegenover 2,08 miljoen een jaar eerder. Exclusief de verkochte activa bedroeg de output 1,96 miljoen troy ounce, tegenover 1,45 miljoen in 2021.

De verkoopprijs bleef vorig jaar stabiel, maar door hogere kosten daalde de marge per troy ounce verkocht goud van 995 naar 856 dollar. Kinross ziet de productiekosten dit jaar oplopen naar 1.320 dollar (+4%). De vrije kasstroom bedroeg vorig jaar 238,3 miljoen dollar, waarvan twee derde in het vierde kwartaal werd gerealiseerd. Kinross keerde vorig jaar 455 miljoen dollar aan dividenden (155 miljoen) en aandeleninkopen (300 miljoen) uit.





Conclusie

De winstgroei zal de komende jaren in de eerste plaats van een hogere goudprijs moeten komen, want de output zal stabiliseren. Kinross noteert rond de boekwaarde en tegen 5 keer de verwachte kasstroom. Dat is niet duur, gezien het politieke risico, traditioneel waarom het aandeel met een korting noteerde, nu grotendeels is weggevallen. De macro-economische omgeving is gunstig voor hogere goudprijzen. Daarom blijft het koopadvies gehandhaafd.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 4,59 dollar

Ticker: KGC US

ISIN-code: CA4969024047

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 5,4 miljard dollar

K/w 2022: 21

Verwachte k/w 2023: 14

Koersverschil 12 maanden: -18%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 2,6%