Weinig nieuwe orders voor ASML

ASML heeft de verwachtingen overtroffen. De nieuwe bestellingen ogen mager, maar door het volle orderboek is dat nog niet meteen een probleem.

ASML heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald dan voorzien, 6,7 miljard euro, terwijl 6,1 tot 6,5 miljard euro voorspeld was. Door de snellere levering en goedkeuring van machines bleek de verwachting te laag. Ook de marges lagen wat hoger dan verwacht. Daardoor is de nettowinst ook hoger uitgekomen dan de raming: 2,0 miljard euro (4,96 euro per aandeel).

Het tweede kwartaal wordt volgens ASML vergelijkbaar met het eerste. Vandaar dat de winstverwachting voor dit jaar omhoog kan van 18,25 naar 19,60 euro per aandeel, en voor volgend jaar van 21,80 naar 22,40 euro.

Een minpunt in het kwartaalrapport is het feit dat de nieuwe orders in het afgelopen kwartaal zijn gedaald naar een waarde van 3,7 miljard euro. In het vierde kwartaal was dat nog 7,0 miljard. Maar omdat het orderboek al behoorlijk vol zat, is dat niet onmiddellijk een probleem. Als de bestellingen dit en volgend jaar op het nieuwe, lagere niveau blijven, is dat nog altijd ruim voldoende om onze omzetverwachtingen voor dit én volgend jaar te halen. Dan zijn er nog altijd behoorlijk wat uitstaande orders over voor 2025.

De dip in de chipsector zal ASML waarschijnlijk nauwelijks raken omdat de capaciteit al een tijd kleiner is dan de vraag. Lagere orders maken tot nader order niet uit voor de verwachtingen op korte termijn. Eerder vroeger dan later zou de markt weer moeten aantrekken, door de structurele rugwind vanuit bijvoorbeeld de artificiële intelligentie. De lange termijn blijft er dus onverminderd goed uitzien.

Conclusie

Het aandeel is hoog gewaardeerd, zeker als we rekening houden met de stijgende rente. Dat is een verschil met de voorgaande jaren. Anderzijds worden de hoge verwachtingen die in de waardering verwerkt zitten, tot nog toe steeds waargemaakt of overtroffen. De winstverwachtingen moeten veel vaker verhoogd dan verlaagd worden. Maar ondanks dat, de sterke balans en een ijzersterke marktpositie vinden we een verwachte koers-winstverhouding in de buurt van 30 té hoog voor een koopadvies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A